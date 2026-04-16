La Ciutat Esportiva Blanes acull la 19a Fira d’Ocupació TreballemGi per incentivar la inserció laboral
Per ajudar els i les joves que vulguin preparar-se per presentar-se com a candidates, l’Ajuntament ha preparat tres sessions de l’SLO Jove els dies 20, 22 i 24 al matí
La Ciutat Esportiva Blanes acull el 28 d’abril la 19a Fira d’Ocupació TreballemGi per incentivar la inserció laboral. Després de l’èxit de participació de les dues edicions anteriors celebrades a la mateixa situació el novembre del 2024 i el març del 2025, Blanes tornarà a acollir una nova edició de la Fira d’Ocupació TreballemGi, una iniciativa orientada a afavorir la inserció laboral.
L’esdeveniment està organitzat conjuntament per la Cambra de Comerç de Girona i l’Ajuntament de Blanes, amb el suport de la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya i el Servei d’Ocupació, i compta amb el finançament del Fons Social Europeu, el Ministerio de Empleo i les Cambres de Comerç.
La fira tindrà lloc el dimarts 28 d’abril i combinarà el format presencial i virtual. L’obertura de portes serà a les 10 h del matí, mentre que a partir de les 14 h i fins a les 18 h l’activitat continuarà en línia. A partir d’aquesta hora es tancaran els estands físics, però la plataforma virtual romandrà activa perquè els participants puguin continuar presentant candidatures.
En aquesta edició hi participaran més d’una cinquantena d’empreses, amb l’objectiu de connectar companyies que necessiten cobrir vacants amb persones en recerca activa de feina o interessades en noves oportunitats professionals. Durant la jornada, les empreses podran conèixer candidats qualificats i establir sinergies amb el teixit empresarial del territori.
Per poder participar en els processos de selecció, les persones interessades hauran de registrar-se prèviament a la plataforma web de l’esdeveniment.
Sessions de preparació de l’SLO Jove els dies 20, 22 i 24 d’abril
Amb l’objectiu de millorar la preparació dels participants més joves, el SLO Jove, un projecte de Promoció de la Ciutat en col·laboració amb l’Àrea de Joventut, ha organitzat tres sessions formatives els dies 20, 22 i 24 d’abril.
Les sessions tindran lloc de 9.30 h a 11 h a l’Àrea de Promoció Econòmica i abordaran aspectes clau com l’elaboració d’un currículum atractiu, la preparació de la targeta de presentació i els consells per superar entrevistes de feina amb èxit.
