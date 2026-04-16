Conciliació i bon ambient de treball, les claus perquè el turisme disposi d'empleats
Jaume Dulsat, d'Eurofirms, va assenyalar que la desestacionalització del turisme seria clau per retenir professionals, mentre que Carlos Rabaneda va destacar la importància d'ajustar horaris
La conciliació entre vida laboral i personal i un bon ambient de treball són dues de les principals claus a implementar per les empreses de turisme si volen disposar de suficients empleats en la campanya d'estiu que ja es presenta. Les tres principals fundacions del sector a Catalunya, Guitart, Joan Coma i CETT, han organitzat aquest dijous a Girona un fòrum, el TTM, centrat en aquesta problemàtica de falta de mà d'obra al llarg de les seves cinc edicions.
La jornada ha comptat amb veus d'experts en gestió d'ocupació com el responsable a Espanya d'Eurofirms, Jaume Dulsat, així com amb representants de la patronal com el president de PIMEC Turisme, Carlos Rabaneda, o acadèmics com l'exconseller d'Educació Joan Manuel del Pozo. La immensa majoria de ponents, que s'han donat cita a les instal·lacions del CaixaFórum Girona, han coincidit en un canvi de paradigma, accentuat després de la pandèmia, pel qual els nous professionals diversifiquen les seves prioritats en seleccionar feina i, a més del salari, tenen en compte aquests altres factors.
Jaume Dulsat ha citat un estudi de tendències laborals dut a terme per Eurofirms que mostra que la meitat dels joves situa per davant del sou diferents valors i propòsits de l'empresa a la qual s'incorporen. Una de les solucions que treballar té a veure segons Dulsat amb la desestacionalització de la temporada turística, que permetria retenir els professionals. Però les condicions que prioritzen els joves que s'incorporen al mercat laboral són per a Jaume Dulsat un camí per recórrer, per la qual cosa convida a "reeducar els clients" i ha recordat que els horaris de restauració a França són molt menys laxos que a Espanya, amb la qual cosa les jornades mai s'allarguen més del previst.
Carlos Rabaneda és un altre dels que ha esmentat la necessitat de conciliació i d'ajustar horaris per complir amb aquests nous requisits. Aquests ponents han compartit taula amb el director de Formació i Gestió del Coneixement de Mapfre Espanya, Sergio Sánchez, i amb la psicòloga sanitària Elena Puig, que ha apuntat a la necessitat d'avançar en el lideratge de les companyies.
L'altra xerrada destacada, més centrada en la formació, l'ha mantingut el degà de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, Lluís Coromina, amb la directora de l'Institut Ramon Coll i Rodés de Lloret de Mar (Selva), Lluïsa Peralta. Coromina ha citat un estudi que confirma que els joves valoren més el treball individual que el que es realitza en grup, mentre que Peralta ha defensat les pràctiques en empreses com un bon lloc perquè aquestes s'adaptin als seus futurs treballadors i els modelin. El director de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona, Jordi Garcia, ha estat també en aquesta taula i s'ha sumat a l'opinió que els joves volen "conciliar" i sentir-se integrats.
El TTM ha servit per a la presentació d'un estudi a càrrec del portal d'ocupació especialitzat en el sector turístic Turijobs a petició de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatge Especialitzades (ACAVE). L'informe coincideix que els joves reclamen a les seves futures empreses oportunitats de creixement, estabilitat i bon ambient i que el salari no figura entre els apartats més destacats.
La presidenta de la Fundació Climent Guitart, Cristina Cabañas, una altra de les veus expertes en el TTM, ha resumit totes aquestes claus en què les noves generacions "volen formar part d'un projecte amb ànima" i ha considerat que, precisament aquí, el sector té una oportunitat per la seva naturalesa humana.
