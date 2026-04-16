La confiança empresarial a Girona cau un 3% respecte el trimestre anterior
A Catalunya, la confiança empresarial disminueix 1,7% i contrasta amb l'augment del 0,1% del mateix trimestre del 2025
L'índex de confiança empresarial cau un 3% a Girona al segon trimestre del 2026 respecte al primer trimestre de l'any, segons l'Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquest resultat posiciona Girona com la segona demarcació amb una caiguda més pronunciada, superada únicament per la resta de cambres de Barcelona, on el descens ha estat del 3,5%. El retrocés del 3% d’enguany a Girona és molt més dràstic que la lleu baixada del 0,7% registrada el mateix trimestre del 2025.
Aquest indicador harmonitzat s'utilitza per mesurar tant la situació actual com les expectatives de futur dels establiments, servint de termòmetre per anticipar l'evolució econòmica.
A Catalunya, l’índex de confiança empresarial harmonitzat també disminueix, un 1,7%. Segons la distribució per demarcacions camerals, les cambres de Tarragona són les úniques que mostren una evolució positiva amb un increment del 0,6%. En canvi, la resta de territoris experimenten un retrocés en la confiança dels empresaris, destacant especialment la resta de cambres de Barcelona (-3,5%) i les cambres de Girona (-3,0%), seguides de la Cambra de Barcelona (-1,2%) i les cambres de Lleida (-1,1%).
En relació amb el mateix trimestre de l’any anterior, l’índex de confiança empresarial disminueix un 1,6% a Catalunya. A Girona, la confiança empresarial cau un 4% respecte a l'any anterior, xifra que representa la davallada interanual més pronunciada de totes les demarcacions catalanes.
