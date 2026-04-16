La Costa Brava busca a Miami nous creuers per als seus ports
La Generalitat, a través de l’empresa pública Ports de la Generalitat, ha participat un any més a la fira Seatrade Cruise Global
La Costa Brava busca créixer en el sector dels creuers. La Generalitat, a través de l’empresa pública Ports de la Generalitat, ha participat un any més a la fira Seatrade Cruise Global 2026, que s'ha celebrat del 13 al 16 d’abril a Miami Beach (Florida), amb l’objectiu de reforçar la presència dels ports catalans en el mercat internacional dels creuers. En aquesta edició, la promoció ha inclòs els ports de Palamós i Roses sota la marca Costa Brava Cruise Ports, a més de la Ràpita i la destinació de les Terres de l’Ebre.
La trobada és considerada un dels principals aparadors mundials de la indústria dels creuers. Segons les dades facilitades per Ports de la Generalitat, la fira ha reunit enguany 650 expositors, 80 línies de creuer i 11.500 visitants de 125 països. A l'espai han confluït companyies navilieres, ports, patronats de turisme, ajuntaments, operadors turístics i mitjans de comunicació internacionals.
La representació catalana ha estat encapçalada per la directora general de Ports de la Generalitat, Esther Roca, acompanyada de la tècnica de Creuers i Promoció Comercial de l’empresa pública, Sara Valls, i de la cap d’àrea de Turisme i Promoció de l’Ajuntament de Palamós, Sílvia Romero. Durant aquests dies, la delegació manté trobades amb les principals companyies del sector per donar a conèixer els ports i l’oferta vinculada a les destinacions.
L’objectiu de la presència a Miami és doble. D’una banda, fidelitzar les navilieres que ja han operat als ports catalans presents a la fira. De l’altra, captar noves línies de creuer que apostin per un model de "qualitat", vinculat a la sostenibilitat i respectuós amb l’entorn, segons detallen des de la Generalitat.
