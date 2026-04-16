Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
PSCJoan VilaFimagSpar Gironacinema TruffautExpojoveSant Jordi
instagramlinkedin

Hinojosa eleva la facturació fins als 847 milions d'euros després d'invertir més de 60 milions

El grup ha comprat el 100% d’ASV Packaging, empresa francesa especialitzada en estoigs

Foto aérea de la planta de Hinojosa Packaging Sarrià

Foto aérea de la planta de Hinojosa Packaging Sarrià / DdG

Joel Lozano

Joel Lozano

Sarrià de Ter

Hinojosa va tancar el 2025 amb una facturació consolidada de 847,5 milions d’euros, un 6% més que l’any anterior, en un exercici que, segons remarquen, va estar condicionat per la volatilitat dels costos energètics i la incertesa internacional. El grup, especialitzat en el sector de packaging, té fins a 24 plantes de producció ubicades a Espanya, Portugal, França i Itàlia, una d'elles a les comarques gironines, a Sarrià de Ter.

Un dels moviments destacats de l’exercici ha estat la culminació de la compra del 100% d’ASV Packaging, empresa francesa especialitzada en estoigs. L’operació, iniciada el juliol del 2023 amb l’entrada al 49% del capital, reforça la presència del grup a França i amplia el seu pes en el segment dels envasos per a alimentació i gran consum al sud-oest d’Europa.

La companyia atribueix una part del creixement a l’esforç inversor fet durant l’any. En concret, va destinar més de 60 milions d’euros a reforçar la capacitat productiva, l’eficiència i l’automatització dels processos, amb actualització d’equips i incorporació de noves tecnologies als diferents mercats on opera.

Entre els projectes que el grup destaca hi ha el de la paperera d’Alqueria, situada a l’Alqueria d’Asnar, a la província d’Alacant, on Hinojosa combina l’ampliació de la capacitat de la màquina de paper amb un sistema de valorització energètica per transformar residus del mateix procés en energia per a autoconsum. Segons la companyia, aquesta actuació ha de permetre millorar l’eficiència energètica i reduir la dependència de fonts externes.

Més enllà de la inversió industrial, Hinojosa també ha incorporat una calculadora de petjada de carboni perquè els clients puguin mesurar l’impacte ambiental dels envasos al llarg del seu cicle de vida. La companyia emmarca aquesta eina en la seva estratègia de sostenibilitat, que inclou l’objectiu que el 100% del consum elèctric provingui de fonts renovables el 2030.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

Hinojosa eleva la facturació fins als 847 milions d'euros després d’invertir més de 60 milions

Hinojosa eleva la facturació fins als 847 milions d'euros després d’invertir més de 60 milions

