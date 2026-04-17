La inflació a la zona euro repunta al 2,6%al març per l’energia
És la pujada més gran des del juliol del 2024 per l’encariment per l’esclat de la guerra
Pablo Gallén
La taxa d’inflació interanual de la zona euro es va situar el mes de març en el 2,6%, set dècimes per sobre de l’1,9% registrat al febrer i una més del que s’havia anticipat inicialment, segons la segona lectura publicada per Eurostat. Es tracta del repunt més gran del cost de la vida a la regió des del juliol del 2024, impulsat per l’encariment de l’energia després de l’esclat de l’actual conflicte a l’Orient Mitjà. L’augment de set dècimes al març, primer mes de la guerra després dels atacs dels EUA i Israel sobre l’Iran, iguala el salt observat l’octubre del 2022, quan la invasió russa d’Ucraïna va fer que s’enfilés el preu dels hidrocarburs.
El bloqueig de l’estret d’Ormuz, una via marítima essencial per al transport de petroli i gas, ha provocat un increment del 5,1% dels preus energètics davant la caiguda registrada un mes abans. En poc més de 40 dies de conflicte la Unió Europea (UE) ha hagut d’assumir un sobrecost de 22.000 milions d’euros per importar aquestes matèries primeres. A aquesta circumstància s’hi afegeix que el preu dels aliments ha pujat un 4,2%, quatre dècimes menys que al febrer.
En el conjunt de la UE, la inflació interanual va arribar fins al 2,8% al març, davant el 2,1% del mes de febrer, fet que representa la pujada més gran de preus entre els Vint-i-set des del gener del 2025.
Reflex immediat
Segons Eurostat, l’acceleració de la inflació a l’eurozona reflecteix de manera immediata l’impacte de la guerra a l’Orient Mitjà i del bloqueig de l’estret d’Ormuz sobre els combustibles. Al març, el preu de l’energia va pujar un 5,1% interanual, davant la caiguda del 3,1% registrada al febrer. Al contrari, els aliments frescos van moderar l’avenç fins al 4,2%, quatre dècimes menys que el mes anterior.
Per la seva banda, els béns industrials no energètics van apujar el preu un 0,5% interanual, dues dècimes menys que al febrer, mentre que els serveis es van encarir un 3,2%, davant el 3,4% del mes precedent.
Si s’exclou l’impacte de l’energia, la inflació de la zona euro es va situar al març en el 2,3%, una dècima menys que al febrer. La inflació subjacent, que també deixa fora els aliments, l’alcohol i el tabac, es va moderar igualment una dècima, fins al 2,3%.
A Espanya la taxa d’inflació harmonitzada –que és la referència que Eurostat pren per poder fer comparacions homogènies entre els països– va repuntar al març fins al 3,4% interanual, fet que deixa un diferencial desfavorable de vuit dècimes respecte a la mitjana de l’eurozona. Entre els països de la UE, les taxes d’inflació més baixes es van registrar a Dinamarca, amb un 1%, i a la República Txeca, Xipre i Suècia, tots amb un 1,5%. En la banda contrària, els increments de preus més elevats van correspondre a Romania, amb un 9%, Croàcia, amb un 4,6%, i Lituània, amb un 4,4%.
