Només la meitat de les places de l'Escola d'Hostaleria de Girona s'ocupen mentre el sector pateix manca de personal qualificat

A la V edició del Tourist Talent Management (TTM) s'ha posa el focus, entre d'altres, en la manca de talent i el desencaix entre formació i sector turístic

Taula rodona "Noves generacions, turisme i pertinença" de la V edició del Tourist Talent Management / Marc Martí Font

Joel Serrano Giménez

Girona

Només un 50% de les places ofertades als diferents estudis de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona s'acaben ocupant. Aquesta dada resulta especialment crítica ja que contrasta amb la necessitat urgent del sector turístic per trobar personal qualificat, una mancança que dificulta la contractació i la competitivitat de les empreses. Una situació que s'han exposat en una taula rodona en el marc de la V edició del Tourist Talent Management (TTM) celebrada al CaixaForum de Girona i organitzada per la Fundació Climent Guitart, el CETT Fundació i la Fundació Jordi Comas

Jordi Garcia, director de l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona, ha aportat dades significatives sobre aquesta situació, i ha lamentat que "estem parlant al voltant d’unes 140 places i, d'aquestes, no arribem a les 100 ocupades", pel que fa als cicles de grau superior. En el cas del grau mitjà, la situació és similar, amb una ocupació que se situa al voltant del 50% de la capacitat

Aquesta crisi de vocacions no és nova per a la universitat. Lluís Colomina, degà de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona (UdG), ha recordat que fa uns anys el grau de Turisme va patir una davallada d'estudiants important. Com a solució, la universitat va impulsar una estratègia de diversificació i innovació acadèmica que incloïa l'obertura del grau de Global Studies, impartit íntegrament en anglès, i la creació de dobles titulacions que combinen, per exemple, el Turisme amb Publicitat i Relacions Públiques per captar alumnes interessats en la comunicació. 

Un nou sistema de valors

Durant la taula, també s’ha posat en manifest el canvi de valors que busquen els joves en una feina. Guillem Gisbert, responsable de Trip.com a Espanya i Portugal, ha afirmat que “Les noves generacions prioritzen el benestar, la flexibilitat i la conciliació per sobre del salari. No busquen "la feina perfecta", sinó que el temps que inverteixen tingui un retorn en reconeixement i oci.”.  

Com a conclusió, els participants han coincidit en la necessitat de reformar el sistema educatiu per fer-lo més atractiu i adaptat al sector, així com en el fet que el turisme i l’hostaleria han d’aprendre a seduir el talent jove que entra al mercat laboral.

