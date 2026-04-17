El vehicle elèctric avança, però topa amb la desconfiança del consumidor
Experts del sector coincideixen que el mercat evoluciona millor del que reflecteix una part del debat públic
Defensen que el principal fre és la falta de confiança més que no pas la tecnologia
La realitat del vehicle elèctric va més de pressa que la percepció social que encara l’envolta. Aquesta ha estat una de les idees centrals de la jornada "Entre l’expectativa i la realitat: el futur del vehicle elèctric", celebrada aquest passat dimecres a la Cambra de Comerç de Girona i organitzada per Diari de Girona i Prensa Ibérica amb el patrocini de Bassols Energia. Durant la sessió, els ponents han coincidit a assenyalar que l’electrificació de la mobilitat és una transició en marxa, amb dades que conviden a l’optimisme, però també amb un fre evident: la desconfiança del consumidor.
El debat, moderat pel subdirector de Diari de Girona, Oriol Puig, ha reunit Alejandro Valdovinos, director de Relacions Institucionals de Circutor; Tomàs Megia, director de l’Oficina per a la Transformació de les Indústries de Mobilitat i Automoció (OPTIMA), i Miquel Bosch, director general de Bassols Energia. Tots tres han projectat una imatge menys pessimista que la que domina el debat públic.
Megia ha estat especialment explícit a l’hora de confrontar percepció i realitat. "El ritme d’electrificació que estem tenint és bo, per sobre del que teníem previst. Però la percepció és negativa", ha afirmat. Segons ha exposat, el mercat s’està apropant més ràpid del que sembla als objectius marcats per la Unió Europea, i aquesta distància entre les dades i el relat social acaba convertint-se en un fre. "La percepció és més negativa que el que ens mostra la realitat", ha resumit. En aquest sentit, ha defensat que el vehicle elèctric és "una tecnologia totalment competitiva" i ha situat el moment actual en un "punt d’inflexió".
"El vehicle elèctric ja és un fet consolidat, però encara no ha agafat la velocitat ni el volum que hauria d’haver assolit"
Per reforçar aquesta idea, Megia ha recordat que actualment aquest tipus de vehicles suposen prop del 24% de les matriculacions, 10 punts per sobre de l’any passat, una progressió que, al seu entendre, evidencia que la transició avança a bon ritme. A partir d’aquí, ha admès que no es tracta encara d’un vehicle per a tothom. El director de l’Oficina per a la Transformació de les Indústries de Mobilitat i Automoció ha apuntat que avui aquest tipus de vehicle encaixa millor en perfils de renda mitjana o alta i en usuaris que disposin de garatge. El primer punt, però, ha remarcat que és una situació que s’estén a tota mena de turismes, ja que no totes les butxaques es poden permetre un cotxe nou. Tot i això, ha insistit que l’anàlisi no es pot limitar al preu d’adquisició: "Has de mirar el cost total de la propietat, no només el de compra".
Aquesta mateixa idea l'ha reforçat Valdovinos des d’una perspectiva molt pràctica. El responsable de Circutor ha descrit l’actual moment com "una transició en marxa" i ha defensat que, en molts casos, la decisió és sobretot financera. "Tot és un tema purament financer: has de mirar el sobrecost del vehicle i l’estalvi de la benzina en els anys que tindràs el vehicle", ha assenyalat. Per exemplificar-ho, ha apuntat que un conductor que recorri entre 20.000 i 30.000 quilòmetres anuals pot obtenir un estalvi molt rellevant respecte a un vehicle de combustió, fins al punt que la diferència es pugui compensar "gairebé el primer o segon any". En paral·lel, ha advertit que, en un context de crisi energètica, és difícil pensar que els carburants tornin als nivells de preu anteriors.
Necessitat de pedagogia
Valdovinos també ha rebatut una de les idees més repetides en el debat públic: que la manca de punts de recàrrega sigui avui el principal coll d’ampolla. Sense negar que cal continuar desplegant infraestructura, ha considerat que el fre principal és un altre. "Que no hi hagi suficients punts de recàrrega no crec que sigui el principal problema. El problema més important és un tema de conscienciació", ha afirmat. La seva tesi és que molts consumidors focalitzen la decisió en situacions excepcionals i no tant en l’ús quotidià. "Si fas viatges dos viatges llargs a Màlaga cada any, no has de pensar en aquests dos viatges, sinó en el dia a dia", ha dit.
«Amb la crisi energètica, és difícil pensar que el preu dels carburants torni als nivells d’abans»
Bosch ha coincidit plenament en aquest diagnòstic i ha situat la confiança i la pedagogia al centre de la discussió. Tot i definir el vehicle elèctric com "un fet consolidat", ha admès que encara "no ha agafat la velocitat i el volum que hauria d’haver pres", tenint en compte tant les necessitats socials com els avantatges econòmics i ambientals que ofereix. "És un tema de confiança i pedagogia", ha resumit. Al seu parer, les ajudes públiques poden accelerar el mercat, però ja no són indispensables. "Crec que ja no són imprescindibles perquè el vehicle elèctric sigui competitiu", ha afirmat.
Aquest accent en la pedagogia va ser present en bona part de la jornada. Bosch ha defensat que cal explicar millor el vehicle elèctric no només des del punt de vista mediambiental o de l’estalvi individual, sinó també com una qüestió estratègica per a Europa. "La pedagogia és imprescindible. S’ha de fer pel medi ambient i l’economia del ciutadà, però també perquè la independència energètica d’Europa, que actualment no tenim i ens provoca alteracions", ha remarcar.
En aquesta dimensió industrial, Megia ha posat el focus en el pes de Catalunya dins el sector de l’automoció. Ha recordat que és "una primera potència mundial en fabricació de vehicles i en components" i ha alertat que la transformació del sector no afecta només els fabricants finals, sinó tota la cadena auxiliar. Segons ha exposat, a Catalunya hi ha unes 350 empreses que fabriquen peces per al cotxe i aproximadament 250 d’aquestes hauran d’adaptar part del seu catàleg perquè està encara molt vinculat al vehicle de combustió.
"La percepció sobre el vehicle elèctric és avui més negativa que la realitat que ens mostren les dades"
Sobre la recàrrega, els ponents ha admès que continua havent-hi obstacles pràctics, sobretot en funció de l’entorn on viu cada usuari. Bosch ha reconegut que l’accés a un punt de càrrega pot ser "una limitació", especialment per a qui no disposa de plaça d’aparcament pròpia o viu en comunitats de veïns. Precisament sobre aquesta casuística, un dels assistents a la jornada ha explicat que la comunitat de veïns del seu aparcament es nega a permetre que pugui instal·lar un punt de càrrega a la seva plaça. Valdovinos ha recordat que si un propietari vol instal·lar un carregador a la seva plaça, la comunitat no s’hi pot oposar legalment, encara que sí que es pugui discutir el traçat de les canalitzacions. "La batalla legalment la tens guanyada", ha afirmat.
Un altre dels temes que han aparegut en el col·loqui ha estat l’hidrogen, sovint presentat com una possible alternativa en el futur de la mobilitat. Aquí, el consens ha estat clar a curt termini: cap dels ponents el veu avui com una opció realment competitiva per als turismes. Megia ha considerat que pot tenir sentit en sectors com l’aviació o el transport naval, però no en el vehicle de passatgers. Bosch, per la seva banda, ha resumit la prudència del sector amb aquesta tecnologia. "L’hidrogen està on la mobilitat elèctrica estava als anys 2000", ha afirmat.
