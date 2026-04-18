Una plaça d’aparcament fa créixer més d’un 7% el preu d’un pis a Girona
Un garatge a un pis d'uns 80 metres quadrats augmenta el preu en uns 18.500 euros, segons Fotocasa
Disposar d’una plaça d’aparcament continua tenint un impacte rellevant en el mercat immobiliari gironí. Segons un estudi elaborat pel portal immobiliari Fotocasa a partir del preu de compravenda d’un habitatge tipus de 80 metres quadrats, afegir-hi un garatge incrementa en un 7,7% el valor d’un pis a la ciutat de Girona. En termes absoluts, això es tradueix en un salt dels 240.197 euros de mitjana fins als 258.728 euros, una diferència d'uns 18.500 euros.
La dada situa Girona clarament per sobre de la mitjana catalana i també de l’espanyola. A Catalunya, l’efecte d’una plaça d’aparcament sobre el preu final de l’habitatge és del 5,2%, mentre que al conjunt de l’Estat se situa en el 5,9%.
L’informe reflecteix, a més, que la capital gironina se situa per davant de grans mercats com Barcelona, on una plaça d’aparcament incrementa el valor de l’habitatge en un 4,1%, o Madrid, on l’impacte és encara més baix, del 3,6%. També queda per sobre de ciutats com València i Bilbao, totes dues amb un 7,4%, i molt a prop de Santander, amb un 7,8%. Per davant de Girona apareixen capitals com Tarragona (10,5%) o Lleida (8,6%), però també moltes ciutats mitjanes on el garatge té un pes proporcional encara més elevat sobre el preu final.
En el conjunt de les capitals de província, les diferències són notables. Jaén encapçala el rànquing, amb un increment del 15,9%, seguida d’Almeria (13,6%) i Huelva (13,2%). A l’extrem contrari hi ha Madrid i Barcelona, fet que apunta que en els grans mercats més tensionats el valor del metre quadrat residencial té més pes relatiu i dilueix l’impacte del garatge en el còmput final.
La comparativa per comunitats autònomes també ajuda a contextualitzar el cas gironí. Catalunya és un dels territoris on el garatge aporta menys valor percentual a l’habitatge, amb aquest 5,2%, només per sobre de Balears (4,8%) i Madrid (3,2%). En canvi, els increments més elevats es registren a Extremadura (14,8%), Castella i Lleó (11,0%) i Galícia (9,6%).
L'impacte en el preu es modera
L’estudi també constata que el pes del garatge sobre el preu final de l’habitatge s’ha moderat en els últims anys. A Espanya, el 2026 una plaça d’aparcament encareix de mitjana un pis un 5,9%, per sota del 7,5% registrat el 2025 i lluny del màxim de l’última dècada, assolit el 2016, quan aquest increment arribava al 10,5%. Segons Fotocasa, aquesta evolució respon al fet que el preu de l’habitatge ha crescut amb molta més intensitat que no pas el de les places d’aparcament, que s’han mantingut relativament més estables.
En el conjunt d’Espanya, el preu mitjà d’un habitatge tipus de 80 metres quadrats és ara de 235.981 euros, mentre que amb plaça d’aparcament s’enfila fins als 250.013 euros. El cost mitjà del garatge és de 14.033 euros.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Mossos informen al jutjat dels crims de Susqueda que no poden acabar la investigació perquè el pantà té massa aigua
- Orriols, a Illa: “Gràcies pels pressupostos i per haver desarticulat el PSC a Ripoll; ha sigut una jugada mestra”
- Citen a declarar tres persones per penjar cartells i estelades a Sant Martí Vell
- La Sala del Cel de Girona tanca com a protesta: “La legalitat s’ha d’aplicar igual per a tothom”
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Un local de Girona tornarà a aixecar la persiana després de 9 anys tancat
- Més de 12.000 llars de Girona pagaran més per les escombraries el 2026, mentre que a 35.550 els baixarà la taxa
- Una de cada tres multes de Trànsit a les comarques de Girona no es paga per la via ordinària