Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
PSCJoan VilaFimagSpar Gironacinema TruffautExpojoveSant Jordi
instagramlinkedin

Les oficines mòbils de la Generalitat acostaran els tràmits i serveis a 22 municipis de Girona

La Generalitat desplega cinc vehicles equipats per fer-hi gestions en zones rurals i amb dificultats de connexió, arribant a 200 municipis i més de 600.000 persones en el conjunt de Catalunya

Un usuari dins d'una Oficina l'Atenció Ciutadana Mòbil

Un usuari dins d'una Oficina l'Atenció Ciutadana Mòbil / Departament de Presidència

Joel Serrano Giménez

Girona

Una de les cinc rutes de les Oficines d’Atenció Ciutadana mòbils (OAC mòbils) de la Generalitat donarà servei a 22 municipis gironins amb l’objectiu d’acostar els tràmits i serveis del Govern a les zones rurals i amb més dificultats de connexió. La iniciativa, que es posa en marxa aquest dilluns, desplega cinc vehicles arreu del país per arribar a 200 municipis i més de 600.000 persones. El dispositiu permetrà fer gestions, rebre informació i obtenir suport digital a prop de casa, evitant desplaçaments llargs, amb visites mensuals a cada localitat i amb la voluntat de "fer més fàcil la vida dels ciutadans", tal com afirma el Conseller de Presidència, Albert Dalmau.

Mapa de rutes de OAC Mòbils

Mapa de rutes de les OAC Mòbils / Departament de la Presidència

La posada en marxa de les OAC mòbils s’articula a través de cinc rutes que recorreran el conjunt del territori per garantir una cobertura equilibrada. Cada un dels cinc vehicles atendrà una quarantena de municipis i farà parada a cada localitat aproximadament un cop al mes, amb estades d’entre una hora i mitja i tres hores, principalment en horari de matí.

Accés i equitat territorial

El servei ofereix un catàleg ampli de prestacions que inclou informació general sobre tràmits i serveis, suport en la realització de gestions en línia, ajuda en l’ús de sistemes d’identificació digital i la possibilitat de demanar cites o presentar consultes, queixes i suggeriments. A més, incorpora espais d’autoservei perquè la ciutadania pugui fer tràmits de manera autònoma o amb l’acompanyament d’un agent digital, cosa que facilita gestions habituals com la sol·licitud d’ajuts, la renovació de certificats o altres tràmits administratius.

Exterior d'una Oficina d'Atenció Ciutadana mòbil

Exterior d'una Oficina d'Atenció Ciutadana mòbil / Departament de la Presidència

Un dels objectius principals del projecte és reduir les desigualtats d’accés als serveis públics, especialment en municipis amb baixa densitat de població, dispersió geogràfica o limitacions de mobilitat. En aquest sentit, la iniciativa vol evitar desplaçaments llargs fins a oficines físiques i millorar l’atenció a col·lectius amb més dificultats d’accés digital, com la gent gran, reforçant així la inclusió i l’equitat territorial. Marta Verdejo, vocal de la Federació de Municipis de Catalunya, considera que, d'aquesta manera, la Generalitat "posa al centre les persones".

Vehicles adaptats i connectivitat

Els vehicles estan adaptats per garantir l’accessibilitat universal i disposen d’un espai interior d’atenció personalitzada, una zona diferenciada per a l’autoservei i un espai exterior d’espera amb tendal i seients. També estan equipats amb sistemes de connectivitat mòbil 4G i 5G que asseguren una connexió estable, fins i tot en zones amb cobertura limitada, fet clau per poder tramitar serveis en temps real. El projecte dona continuïtat a la prova pilot impulsada a les Terres de l’Ebre, que va registrar més de 2.000 gestions i una valoració molt positiva (4,89 sobre 5) per part dels usuaris.

Aquesta iniciativa s’emmarca en el nou model d’atenció ciutadana impulsat pel Govern, que combina l’atenció presencial amb canals digitals i serveis innovadors com la videoatenció. L’objectiu és avançar cap a una administració més moderna, propera i eficient, capaç d’adaptar-se a les necessitats socials i territorials i de garantir un accés universal als serveis públics.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents