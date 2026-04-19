Les oficines mòbils de la Generalitat acostaran els tràmits i serveis a 22 municipis de Girona
La Generalitat desplega cinc vehicles equipats per fer-hi gestions en zones rurals i amb dificultats de connexió, arribant a 200 municipis i més de 600.000 persones en el conjunt de Catalunya
Una de les cinc rutes de les Oficines d’Atenció Ciutadana mòbils (OAC mòbils) de la Generalitat donarà servei a 22 municipis gironins amb l’objectiu d’acostar els tràmits i serveis del Govern a les zones rurals i amb més dificultats de connexió. La iniciativa, que es posa en marxa aquest dilluns, desplega cinc vehicles arreu del país per arribar a 200 municipis i més de 600.000 persones. El dispositiu permetrà fer gestions, rebre informació i obtenir suport digital a prop de casa, evitant desplaçaments llargs, amb visites mensuals a cada localitat i amb la voluntat de "fer més fàcil la vida dels ciutadans", tal com afirma el Conseller de Presidència, Albert Dalmau.
La posada en marxa de les OAC mòbils s’articula a través de cinc rutes que recorreran el conjunt del territori per garantir una cobertura equilibrada. Cada un dels cinc vehicles atendrà una quarantena de municipis i farà parada a cada localitat aproximadament un cop al mes, amb estades d’entre una hora i mitja i tres hores, principalment en horari de matí.
Accés i equitat territorial
El servei ofereix un catàleg ampli de prestacions que inclou informació general sobre tràmits i serveis, suport en la realització de gestions en línia, ajuda en l’ús de sistemes d’identificació digital i la possibilitat de demanar cites o presentar consultes, queixes i suggeriments. A més, incorpora espais d’autoservei perquè la ciutadania pugui fer tràmits de manera autònoma o amb l’acompanyament d’un agent digital, cosa que facilita gestions habituals com la sol·licitud d’ajuts, la renovació de certificats o altres tràmits administratius.
Un dels objectius principals del projecte és reduir les desigualtats d’accés als serveis públics, especialment en municipis amb baixa densitat de població, dispersió geogràfica o limitacions de mobilitat. En aquest sentit, la iniciativa vol evitar desplaçaments llargs fins a oficines físiques i millorar l’atenció a col·lectius amb més dificultats d’accés digital, com la gent gran, reforçant així la inclusió i l’equitat territorial. Marta Verdejo, vocal de la Federació de Municipis de Catalunya, considera que, d'aquesta manera, la Generalitat "posa al centre les persones".
Vehicles adaptats i connectivitat
Els vehicles estan adaptats per garantir l’accessibilitat universal i disposen d’un espai interior d’atenció personalitzada, una zona diferenciada per a l’autoservei i un espai exterior d’espera amb tendal i seients. També estan equipats amb sistemes de connectivitat mòbil 4G i 5G que asseguren una connexió estable, fins i tot en zones amb cobertura limitada, fet clau per poder tramitar serveis en temps real. El projecte dona continuïtat a la prova pilot impulsada a les Terres de l’Ebre, que va registrar més de 2.000 gestions i una valoració molt positiva (4,89 sobre 5) per part dels usuaris.
Aquesta iniciativa s’emmarca en el nou model d’atenció ciutadana impulsat pel Govern, que combina l’atenció presencial amb canals digitals i serveis innovadors com la videoatenció. L’objectiu és avançar cap a una administració més moderna, propera i eficient, capaç d’adaptar-se a les necessitats socials i territorials i de garantir un accés universal als serveis públics.
