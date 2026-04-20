Ferran Martínez: "Un emprenedor ha de tenir mentalitat d’esportista"
L’exjugador professional de bàsquet, ara inversor i consultor, publica un nou llibre i s’ha associat amb Iñaki Urdangarin
L’exjugador professional de bàsquet, Ferran Martínez (Barcelona, 1968), és el convidat del podcast Girona Valley número 82, un repte de Diari de Girona i l’agència creativa La Factoria que va començar el febrer del 2024. Actualment, Martínez destaca com a consultor d’empreses i inversor tecnològic i, com a novetats recents, presenta un nou llibre L’algoritme de l’èxit (Editorial EmprenBooks) i, amb Iñaki Urdangarín, han creat la consultora Bevolutive per acompanyar directius i esportistes professionals, amb el valor afegit del coaching.
En una conversa extensa i reflexiva amb l’expivot del Barça i de la Penya, entre altres, Martínez analitza els principals reptes del món empresarial actual, amb especial atenció al paper del talent, la capacitat d’adaptació i la transformació dels models de negoci. Deixa clar des del principi que "avui dia, el gran repte no és només créixer, sinó saber adaptar-se constantment a un entorn que canvia molt ràpid", en referència a un context econòmic i tecnològic cada cop més exigent a escala global.
Al llarg de l’entrevista, defensa que moltes empreses encara no han interioritzat aquesta necessitat de canvi continu. "Hi ha qui encara pensa en models estàtics, i això ja no funciona", afirma, tot afegint que "la flexibilitat i la capacitat de reacció són avui factors clau de competitivitat". En aquest sentit, remarca que les organitzacions que no evolucionen acaben perdent rellevància en el mercat.
Una de les idees centrals de la conversa gira entorn de la importància de construir projectes sòlids des de la base. Martínez insisteix que "una bona idea, per si sola, no garanteix res si no hi ha una execució coherent al darrere", i alerta que sovint es sobrevalora la creativitat inicial en detriment de la disciplina empresarial. "Molts emprenedors fallen més per manca d’estratègia que no pas per falta de talent", assegura, posant en valor la planificació i la constància.
També hi ha espai per analitzar el paper de Girona, Barcelona i Catalunya dins l’ecosistema emprenedor. Martínez es mostra optimista i assegura que "tenim tots els ingredients per ser un territori atractiu per al talent i per a nous projectes". No obstant això, adverteix que cal fer un pas més en la coordinació: "La clau és connectar millor els actors: empreses, institucions i professionals, perquè sovint treballen de manera massa aïllada".
El debat sobre el fracàs ocupa una part rellevant de la conversa. Lluny d’estigmatitzar-lo, Martínez defensa que és una eina d’aprenentatge imprescindible. "Equivocar-se forma part del camí", afirma amb rotunditat, i afegeix que "el problema no és fallar, sinó no aprendre dels errors". Segons la seva visió, aquesta cultura de l’aprenentatge continu és el que diferencia les empreses que evolucionen de les que es queden enrere. I en aquest sentit, compara als emprenedors, als esportistes, admeten que no sempre es guanya i s’ha de conviure amb el fracàs d’una derrota o bé les frustracions empresarials, perquè "s’ha d’aprendre a caure i, després, saber aixecar-se".
En l’àmbit del lideratge, Martínez apunta cap a un canvi de model. "Avui els líders no poden limitar-se a dirigir; han de saber escoltar i generar confiança", explica. En aquest sentit, defensa que les estructures jeràrquiques tradicionals estan deixant pas a models més horitzontals, on el talent es gestiona d’una manera més col·laborativa. "Els equips funcionen millor quan hi ha una cultura oberta i orientada a la innovació", assegura.
La conversa també aborda amb profunditat el procés de digitalització de les empreses. Martínez és clar quan afirma que "no es tracta només d’incorporar tecnologia, sinó de transformar la manera de pensar i de treballar". Segons el consultor barceloní, moltes organitzacions cometen l’error de quedar-se en la superfície: "Es queden a mig camí perquè confonen digitalitzar amb innovar, i són coses molt diferents."
En aquesta línia, subratlla que la tecnologia ha de ser una eina al servei de l’estratègia, i no un fi en si mateixa. "Implementar eines digitals sense un propòsit clar no aporta valor real", apunta, destacant que la clau està en integrar-les dins una visió global del negoci.
Un altre dels aspectes destacats és la gestió del talent. Martínez defensa que captar i retenir professionals qualificats és un dels grans desafiaments actuals. "El talent no només busca un bon salari; busca projectes amb sentit, entorns de treball saludables i possibilitats de créixer", afirma. Per això, considera fonamental que les empreses treballin també la seva cultura interna i la proposta de valor com a ocupadors.
Finalment, l’exjugador del Barça conclou amb una mirada col·lectiva i territorial sobre el futur. "Si volem competir a nivell global, hem de col·laborar molt més entre nosaltres", assegura. En aquest sentit, defensa que la cooperació entre empreses i institucions serà determinant per consolidar un ecosistema sòlid. "Només amb una visió compartida podrem construir un teixit empresarial fort, resilient i preparat per als reptes que vindran", sosté.
