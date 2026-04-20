Marlex segueix creixent a Madrid amb la compra de l'empresa Acalaca
La companyia de recursos humans adquireix una empresa familiar amb 25 anys de trajectòria per reforçar la seva implantació al mercat estatal
L'empresa gironina de recursos humans Marlex manté l’aposta per créixer a Madrid amb una nova operació corporativa. La seva divisió Marlex People ha adquirit Acalaca, una empresa familiar amb 25 anys de trajectòria en el sector, en una operació que incorpora tant l’equip humà com la cartera de clients de la firma. Segons ha informat la companyia, el moviment s’emmarca en la seva estratègia de creixement i li ha de permetre reforçar la implantació al mercat estatal dels recursos humans.
Marlex People és la branca del grup especialitzada en la captació i gestió de professionals tècnics qualificats i personal operatiu. La companyia assenyala que la integració d’Acalaca es fa amb voluntat de donar continuïtat al servei i de mantenir la relació de confiança construïda amb els clients al llarg dels anys. Marlex sosté que l’operació li permet "ampliar capacitat operativa i continuar avançant en un model de creixement basat en la incorporació de projectes amb identitat pròpia".
"La incorporació d'Acalaca a Marlex People ens permet continuar avançant al nostre model de creixement sostenible, sumant talent i reforçant la nostra proximitat al client. Compartim una mateixa manera d'entendre el negoci, basada en la proximitat, la qualitat del servei i l'arrelament territorial", assenyala Boris Jaurrieta, director de Marlex Madrid.
Més operacions a Madrid
Aquest, però, no és el primer moviment recent del grup gironí a Madrid. Fa pocs mesos, Marlex ja va anunciar la compra del 100% d’ADC Recursos Humans, una firma madrilenya especialitzada en l’externalització de serveis i fundada l’any 1993. Segons va informar aleshores l’empresa, aquella operació permetia incorporar una cartera de clients consolidada i integrar un centenar de llocs de treball directes i indirectes dins de l’estructura del grup a Madrid.
L’expansió a la capital també s’ha reforçat per una altra via. El desembre passat, Sarah Marlex, la filial especialitzada en la selecció de perfils d’alta direcció, va incorporar Gerardo Seeliger com a nou soci a l’oficina madrilenya. Seeliger és fundador de Russell Reynolds a Espanya i de Seeliger & Conde, i la companyia va presentar el fitxatge com un moviment estratègic dins del seu projecte de creixement.
180 milions d'euros
Marlex és una empresa gironina fundada l’any 1996 i especialitzada en serveis integrals de recursos humans. Actualment, disposa de més de 70 oficines a la península Ibèrica i d’un equip format per més de 400 professionals. El grup opera a través de diverses marques, entre les quals hi ha Sarah Marlex, Paul Marlex, Marlex People i LTC Marlex.
La companyia de recursos humans gironina va tancar l’exercici 2025 amb una facturació de 180 milions d’euros, un 12% més que l’any anterior. La firma situa com a meta arribar als 400 milions l’any 2030.
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- Cacen a Platja d'Aro dos membres d'un grup especialitzat a buidar caixes registradores
- «Gràcies a Déu i a Míchel, no em vaig equivocar venint al Girona. Prometo que miraré més a porteria»
- Denuncien cotxes en direcció prohibida per entrar al Barri Vell de Girona
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Set discoteques de Lloret de Mar, Platja d’Aro i Empuriabrava, candidates a entrar entre les 100 millors del món
- Trets, cops i un cotxe encastat en una baralla multitudinària a Aiguaviva Parc de Vidreres
- Citen a declarar tres persones per penjar cartells i estelades a Sant Martí Vell