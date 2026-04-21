La carrossera gironina Indcar creix un 46% durant el 2025 i el tanca amb una facturació "rècord" que arriba als 67 milions
La companyia duplica el volum de negoci en tres anys i preveu créixer un 18% aquest 2026
La carrossera Indcar d'Arbúcies, especialitzada a fabricar i dissenyar minibusos, ha tancat el 2025 amb una facturació "rècord" de 67 milions d'euros, el que suposa un creixement del 46% respecte del 2024. A més, durant aquest exercici van assolir un màxim històric amb 555 unitats produïdes. Durant l'any passar, les exportacions van representar prop del 90% de la facturació total, amb vendes destinades a més de deu països i Itàlia com a principal mercat. La companyia ha duplicat el volum de negoci en tres anys i preveu créixer un 18% durant aquest 2026, arribant a una producció d'aproximadament 650 unitats.
Indcar ha assolit una facturació històrica al tancament de l'exercici del 2025 arribant fins als 67 milions d'euros i més de 500 unitats produïdes. Aquest creixement, segons la companyia, ha estat impulsat per la seva estratègia orientada a l'expansió internacional, la diversificació de la seva cartera de productes i "l'enfortiment" de la xarxa comercial.
Entre els "èxits" del 2025, destaquen la integració a l'octubre del carrosser espanyol Car-bus.net, especialitzat en xassís Mercedes-Benz. Una operació estratègica que ha permès a la companyia ampliar la gamma de productes i oferir solucions més adaptades a múltiples configuracions del xassís. En aquesta línia preveien superar les 200 unitats sobre plataforma Mercedes-Benz en els tres anys vinents, consolidant així la seva oferta i competitivitat.
Itàlia al capdavant de les exportacions
La internacionalització, a més, continua sent un dels pilars del creixement sostingut de la companyia. El 2025, les exportacions van representar prop del 90% de la facturació total, amb vendes destinades a més de 10 països. Durant l'any, l'empresa va reforçar la seva activitat en mercats estratègics com Itàlia, França i Espanya, i va incorporar quatre nous socis comercials als països nòrdics i Europa central, enfortint així la xarxa de distribuïdors. Itàlia es va consolidar com el principal mercat del grup, representant el 60% de la facturació total. El segueixen França (24%), Espanya (10%) i altres països europeus, com Bèlgica, Islàndia i Suècia (6%), on la companyia continua ampliant la presència.
El creixement internacional, potenciat per aquest pla d'expansió i l'adjudicació de licitacions públiques clau a Itàlia, ha reforçat la consolidació de la companyia experta en minibusos a Europa.
Mobilitat elèctrica
En aquest context, la companyia continua avançant en el desenvolupament de solucions de mobilitat sostenible. El model e-Mobi City, vehicle urbà zero emissions 100% europeu amb motor de 140kW, està guanyant protagonisme en concursos i projectes de transport urbà, reforçant l'aposta de l'empresa per l'electrificació del transport col·lectiu.
Durant el 2025 es va adjudicar el contracte per al subministrament de 129 unitats a ASTRAL (Azienda Strade Lazio SA), empresa pública italiana dependent de la Regió de Lazio, que es posiciona com un dels projectes més rellevants en la història de la companyia. El primer lot, format per 80 unitats, està previst que es lliuri al llarg del 2026.
Durant l'últim exercici, a més, Indcar ha continuat impulsant projectes estratègics per millorar l'eficiència dels seus processos i enfortir-ne la competitivitat a llarg termini, amb inversions en àrees de digitalització i impulsant una cultura organitzativa orientada a l'excel·lència. "Ha estat un any d'evolució, consolidació i progrés per a Indcar. El mercat travessa una dinàmica positiva de creixement, però aquests resultats són també fruit de l'esforç i el compromís constant de totes les persones que formen part de l'empresa", assegura el CEO, Gaël Queralt.
