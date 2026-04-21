L'Energètica destinarà fins a 12 milions al tercer procés de compra de parcs solars
L'empresa pública de la Generalitat, que ja té presència a les comarques gironines a Vidreres, ampliarà la seva cartera amb més parcs solars sobre el terreny obrint un nou procés el 24 d'abril
L'Energètica, companyia pública de la Generalitat, destinarà entre 3 i 12 milions d'euros al tercer procés de compra de parcs solars de fins a 5 MW de potència, que es posarà en marxa el 24 d'abril. En un comunicat, la companyia ha recordat que, com en les anteriors edicions, es tracta d'una convocatòria pública oberta a totes les empreses interessades a vendre instal·lacions fotovoltaiques que es trobin en la fase final de desenvolupament.
L’Energètica es proposa ampliar la seva cartera amb parcs solars sobre terreny d'entre 1 i 5 megawatts (MW), una línia que ja té presència a les comarques gironines. De fet, la primera convocatòria va permetre adquirir el parc solar de Vidreres, una planta de 3,4 MWp situada en una antiga pista de motocross que ja s'ha incorporat a la cartera de la companyia i que exemplifica el pes de Girona dins l’estratègia de creixement.
En la segona edició, celebrada el 2025, es van preseleccionar quatre projectes que sumen 14,55 MWp, situats a Les Oluges (Lleida), Sant Pere Sallavinera i Casserres (Barcelona) i Vilanova d'Escornalbou (Tarragona). Tots quatre han superat els processos de valoració i passaran a mans de l’empresa pública un cop es completi la seva connexió a la xarxa.
Per optar a la convocatòria d’enguany, és imprescindible que les instal·lacions disposin del punt de connexió a la xarxa ja concedit, així com de l’autorització administrativa prèvia i de construcció. Les decisions d’inversió es basaran en la maduresa administrativa del projecte, la seva viabilitat tècnica i la rendibilitat econòmica.
A més, L’Energètica només invertirà en aquells parcs que comptin amb el vistiplau institucional del municipi on s’ubiquin, de manera que es descartaran projectes amb oposició expressa dels ajuntaments. També es prioritzaran les iniciatives amb més potència, que utilitzin materials fabricats a la Unió Europea i que facin compatible la producció energètica amb l’activitat agrària, un model amb potencial implantació a les comarques gironines.
Les empreses interessades podran presentar els seus projectes fins al 24 de maig, i les ofertes preseleccionades passaran per una auditoria preventiva per confirmar-ne la viabilitat tècnica, econòmica i legal abans de formalitzar-ne la compra.
