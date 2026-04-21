Les exportacions de les càrnies gironines cauen un 22% al febrer per l'impacte dels aranzels de la Xina
La maquinària i les farmacèutiques pal·lien el descens i fan que el global de vendes a l'estranger es mantingui
Les exportacions de les càrnies gironines continuen notant l'impacte dels aranzels temporals que la Xina aplica al porc i tanquen el febrer amb un descens del 22%. Segons l'estadística del Ministeri, al llarg del mes les vendes d'aquest clúster a l'exterior s'han situat en 124,46 milions d'euros . Un any enrere, havien estat de 159,79 milions. La nota positiva la posen els fabricants de maquinària i les farmacèutiques, perquè el creixement d'exportacions que han registrat al febrer ha esmorteït la reculada de les càrnies i fa que, en global, les vendes de la demarcació a l'estranger es mantinguin. En total, al febrer les empreses gironines han exportat per valor de 694,2 milions. Això sí, és tan sols un 0,5% més en comparació amb el 2025.
L'última estadística d'exportacions que ha fet pública el Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa torna a recollir l'impacte dels aranzels que la Xina va aplicar a la UE com a represàlia pels gravàmens del cotxe elèctric. D'entrada, en el cas del porc, aquest impost temporal (que s'aplica durant cinc anys) va situar-se en el 20%. Tot i que després de tancar la investigació antidúmping, el gegant asiàtic va rebaixar-lo fins al 9,8% per a les càrnies catalanes.
Els aranzels temporals van suposar que, a partir de l'últim trimestre d'any, les vendes de porc cap a la Xina -un dels principals mercats dels escorxadors gironins a l'exterior- es frenessin. Una situació que continua aquest 2026. Al gener, les exportacions de les càrnies de la demarcació ja van caure un 32%. I aquest febrer, tornen a sumar un nou descens. En aquest cas, del 22%.
Segons recull l'estadística del Ministeri, les càrnies han exportat per valor de 124,46 milions. El febrer del 2025, la xifra s'havia situat en 159,79 milions. En paral·lel, si es fa una ullada als principals destins, la Xina continua baixant posicions dins el llistat, i ara ja se situa en l'onzena posició. D'un any per l'altre, les exportacions des de Girona cap al gegant asiàtic han caigut a més de la meitat (perquè dels 32,06 milions del febrer del 2025 ara s'ha passat als 14,34).
De retruc, el pes que té el clúster carni dins l'agroalimentari gironí també comporta que aquest sector tanqui el febrer a la baixa. En concret, amb un descens del 10,9% d'exportacions (situant-se en 271,4 milions ). A més de la carn, també reculen en vendes a l'exterior les fruites, els sucs o la llet i els seus derivats. Per contra però -aquí hi té molt a veure la planta de Nestlé a Girona- s'ha exportat més cafè (de 20,97 milions a 24,56).
Maquinària i medicaments, a l'alça
La situació que viu l'agroalimentari, però, no es reprodueix amb els fabricants de maquinària. Perquè aquest sector, considerat un dels motors de les exportacions gironines, tanca el febrer amb un augment de vendes a l'estranger. En concret, dels 40,94 milions que va facturar el febrer del 2025 ara es passa als 47,34.
També passa el mateix en el cas de les farmacèutiques, que en aquest cas han exportat medicaments per valor de 42,87 milions (el febrer del 2025, van ser-ne 35,01). Sí que és cert, però, que en el global del sector químic -dins el qual s'inclou la indústria farmacèutica- el mes es tanca amb un lleuger descens d'exportacions. En concret, d'un 0,9% (amb vendes a l'estranger per valor de 118,1 milions).
L'increment d'exportacions de maquinària i medicaments, juntament amb d'altres productes, contribueix a esmorteir la reculada de les càrnies. I això fa que aquest febrer, a diferència del gener -en què les vendes gironines a l'exterior van caure un 18%- no es tanqui a la baixa. En total, segons recull l'estadística del Ministeri, al llarg del mes les empreses de la demarcació han exportat per valor de 694,2 milions. Això sí, la xifra suposa tan sols un 0,5% més en comparació amb el mateix període del 2025.
França, Alemanya i Itàlia
Per últim, si es passa la lupa per destins, com ja és habitual, per proximitat França continua essent el principal mercat dels productes gironins a l'exterior. Aquest febrer, les empreses de la demarcació han fet vendes al país gal per valor de 157,97 milions (una xifra similar als 158,01 de l'any passat).
En segon lloc del llistat, s'hi situa Alemanya. En aquest cas, però, aquí s'hi ha exportat més (passant dels 51,59 als 68,47 milions). Els següents països, per volum de vendes, són Itàlia, Portugal, el Regne Unit, Polònia i els Estats Units. En aquest últim cas, tot i la política aranzelària de Donald Trump, les exportacions hi han crescut (dels 15,57 milions als 19,76).
