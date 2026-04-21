Nestlé anuncia un ERO que afectarà 301 treballadors a tot Espanya
La multinacional situa la planta de Girona entre els centres afectats pels acomiadaments, però encara no ha concretat quin serà l’abast de la mesura a la fàbrica
Nestlé Espanya ha anunciat aquest dimarts l’inici d’un expedient de regulació d’ocupació (ERO) que preveu l’extinció de fins a 301 llocs de treball a l’Estat. La mesura afectarà personal d’oficines, equips de vendes, centres de distribució i també alguns centres de producció, dins del que la multinacional defineix com un procés de "transformació operativa" per adaptar-se al context actual del mercat. La companyia, que té una plantilla de 4.158 persones a Espanya, sosté que l’ajust respon a l’augment dels costos operatius, al canvi d’hàbits dels consumidors i a l’avenç de la marca de distribució.
Nestlé concreta que l’ERO arribarà a sis centres de producció de l’Estat: Girona, Pontecesures, Sebares, La Penilla, Miajadas i Reus. Ara bé, l’empresa no ha detallat quina afectació tindrà en cadascuna d’aquestes plantes ni quants llocs de treball podrien veure’s compromesos en el cas concret de Girona.
A la factoria de Girona hi treballen unes 900 persones i el centre està especialitzat en la producció de cafè soluble Nescafé i càpsules Dolce Gusto. Cada any hi surten unes 40.000 tones de cafè soluble i prop de 3.000 milions de càpsules, en una fàbrica amb més de mig segle d’història, inaugurada el 1968, i que en els últims anys ha rebut inversions destacades.
La secció sindical d’UGT Nestlé Girona expressa el seu "rebuig més ferm i rotund" a la decisió i denuncia que es tracta d’una retallada "injustificada, desproporcionada i socialment inacceptable". UGT subratlla, a més, que la direcció ha convocat per al 6 de maig la constitució d’una comissió negociadora formada per 13 representants sindicals.
Eliminar 16.000 llocs de treball
La multinacional ja havia avançat l’octubre passat un pla global per eliminar 16.000 llocs de treball arreu del món en el termini de dos anys. En aquell moment ja es desconeixia com podia repercutir aquesta retallada en centres com el de Girona.
La situació contrasta amb el pes industrial i estratègic que Nestlé ha mantingut a Girona durant els darrers anys. La multinacional hi ha fet fortes inversions, amb una xifra acumulada d’entre 500 i 600 milions d’euros en els últims quinze anys, segons havia explicat la mateixa direcció de la planta. Entre les actuacions més recents hi ha la posada en marxa d’una segona caldera de biomassa, amb una inversió de 22 milions d’euros, que se suma a la que funciona des del 2020, així com una inversió de 15 milions per construir dues noves línies d’envasos reciclables per al cafè soluble.
En paral·lel, Nestlé defensa que el procediment s’emmarca en la necessitat d’avançar cap a un model "més eficient, àgil i focalitzat" en les seves marques estratègiques, a través de l’automatització i la digitalització de processos, amb l’objectiu d’assegurar "la viabilitat del negoci" i la generació de valor a llarg termini. La companyia també assegura que afrontarà el procés sota criteris de "transparència i respecte" i que explorarà mesures per minimitzar l’impacte sobre l’ocupació.
- Un accident múltiple a l’AP-7 a Sarrià de Ter deixa set ferits
- La Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador, escollit millor càmping d’Espanya als ACSI Awards 2026
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- Pànic al descens: La salvació més cara en 18 anys
- «Em van treure l’estrella Michelin quan vaig començar a la tele»
- Sindicats del Trueta alerten del tancament de quiròfans a la tarda per manca d’infermeres
- Mor un home de 47 anys a Ribes de Freser en caure-li un arbre a sobre
- Si torno, em mataran': Un dels rostres gironins de la regularització