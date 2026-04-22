Compte si tens estalvis
El SEPE et pot retirar el subsidi per a majors de 52 anys per tenir diners estalviats
L’organisme computa un rendiment teòric del patrimoni per verificar el límit de rendes, fins i tot si no genera ingressos
Marcos Rodríguez
Tenir diners al banc no sempre és neutral a efectes de les ajudes públiques. En el cas del subsidi per a majors de 52 anys, el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) pot suspendre la prestació si considera que aquests estalvis generen rendes, encara que a la pràctica no produeixin ingressos reals.
La clau és en un dels requisits bàsics d’aquesta ajuda: no superar el 75% del salari mínim interprofessional (SMI) en rendes mensuals. El 2026, aquest límit ronda els 915 euros al mes. El que molts beneficiaris desconeixen és que el SEPE no només té en compte salaris, pensions o lloguers, sinó també el patrimoni.
L’organisme aplica el que es coneix com a «rendiment presumpte del patrimoni». És a dir, calcula una rendibilitat teòrica dels diners estalviats utilitzant l’interès legal dels diners vigents. Aquesta quantitat es divideix entre dotze mesos i se suma com a ingrés mensual a efectes del subsidi.
A la pràctica, això significa que una persona amb, per exemple, 30.000 o 35.000 euros estalviats pot veure com el SEPE li imputa uns 90 o 100 euros mensuals com a renda, encara que aquests diners estiguin aturats en un compte corrent.
Si en afegir aquesta xifra se supera el límit establert, el SEPE suspèn el subsidi. No es tracta d’una retirada definitiva, però sí d’una interrupció que obliga a regularitzar la situació abans de sol·licitar-ne la represa.
Ingressos puntuals
A més, qualsevol ingrés extraordinari (com una herència, una donació o un premi) es computa íntegrament en el mes en què es rep. Això pot provocar automàticament que se sobrepassi el límit i es paralitzi l’ajuda.
Segons la normativa del SEPE, el beneficiari està obligat a comunicar qualsevol variació de rendes i a presentar cada any la Declaració Anual de Rendes (DAR). L’organisme revisa llavors si es continua complint el requisit econòmic.
Això sí, no tot el patrimoni compta. L’habitatge habitual en queda exclòs, igual que els plans de pensions no rescatats.
Una ajuda amb condicions estrictes
El subsidi per a majors de 52 anys és una de les prestacions més rellevants del sistema, ja que no només proporciona uns 480 euros mensuals, sinó que, a més, cotitza per a la jubilació. Precisament per això, el control sobre les rendes és especialment rigorós i es manté durant tot el temps que es percep l’ajuda.
En definitiva, no n’hi ha prou amb no tenir ingressos: també importa el patrimoni acumulat. Entendre com ho calcula el SEPE és essencial per evitar suspensions inesperades i mantenir l’accés a una prestació clau en la recta final de la vida laboral.
- Mor Narcís Bes, històric botiguer del Barri Vell de Girona
- Pànic al descens: La salvació més cara en 18 anys
- Li roben una bicicleta de 12.000 euros mentre era en una cafeteria del Barri Vell de Girona i els Mossos la recuperen
- La faceta més saludable dels germans Roca: difonen un estudi clau per al futur dels gironins
- Si torno, em mataran': Un dels rostres gironins de la regularització
- Carta d'una lectora: 'Quants diners destina l'Ajuntament a reparar els danys provocats pels orins de gos?
- L'Ajuntament de Girona exigeix als ocupants de l'antiga fàbrica Simon que abandonin l'espai en vuit dies hàbils
- El torró de Sant Jordi de Tuyarro, una especialitat del 1930 que torna cada Diada