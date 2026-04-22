Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
recomanacions Sant Jordipobresa Gironaocupacions GironaERO NestléhomeopatiaGirona-Betis
instagramlinkedin

La UdG celebra el Fòrum Industrial més gran amb més de 90 estands per fomentar la inserció laboral dels estudiants

La 27a edició del Fòrum Industrial consolida la seva posició com a punt clau per captar talent universitari i fomentar la retenció al territori gironí

Redacció

Joel Serrano Giménez

Girona

L’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG) celebra la 27a edició del Fòrum Industrial, una jornada que enguany torna a batre xifres «rècord» de participació. L'esdeveniment, situat a l’Edifici P2 del Campus de Montilivi, aplega un total de 94 estands, superant els 84 de l'any anterior, amb l'objectiu de consolidar-se com el principal punt de trobada entre el talent universitari i el teixit empresarial i institucional del territori. Judith Viader, presidenta del Patronat de la Politècnica, ha destacat durant la inauguració que «El talent no es descobreix, sinó que es construeix, i ho hem de fer junts», remarcant la importància de crear vincles sòlids entre l'escola i el món laboral.

Aquesta edició no només destaca pel volum, sinó per la diversitat de sectors presents, que van des de l’àmbit tecnològic punter fins a la indústria més consolidada, cobrint els 13 graus i diversos màsters que s'imparteixen a l'escola. En aquest sentit, el nou rector de la UdG, Josep Calbó, ha posat en valor l’ambient de «positivitat i esperança» que es respira al fòrum, destacant que la col·laboració i la confiança de les empreses en la formació de la Universitat són claus per tirar endavant la societat.

Veure Galeria

Les imatges del Fòrum Industrial de la Universitat de Girona / Aniol Resclosa

Pel que fa al teixit empresarial, companyies com DXC Technology, sitauda al Parc Científic i Tecnològic, que fa més d'una dècada que participa en l'esdeveniment, refermen l'èxit del model: un 80% dels estudiants que fan pràctiques a l'empresa acaben contractats. D’altres, com Escubedo Connection System, de Riudellots de la Creu, valoren la jornada per conèixer què busquen les noves generacions i ajudar-les a descobrir els «milers de possibilitats» que ofereix el món laboral més enllà de la teoria universitària.

Nous vincles professionals

Aquesta visió és compartida pels estudiants, com en Miquel Palau, alumne d'Enginyeria Mecànica, qui explica que el fòrum és una oportunitat d'or per comprovar que «hi ha més vida fora del disseny de sòlids o la programació» i conèixer de prop l'oferta real de les empreses. De fet, en Miquel actualment està desenvolupant el seu Treball Final de Grau en col·laboració amb l'empresa Escubedo Connection System. Aquesta relació es va gestar precisament durant l'anterior edició del Fòrum Industrial, on Palau va establir un primer contacte amb la companyia que posteriorment es va formalitzar a través de la borsa de la universitat. 

27a edició del Fòrum Industrial Edifici P2 del Campus Montilivi / Aniol Resclosa

El relleu generacional i institucional també ha marcat aquesta jornada, que enguany estrena una nova direcció de l'Associació d'Estudiants en Enginyeria Industrial (AEDI) encapçalada, entre d’altres, per en Pau Barceló com a copresident. Barceló ha destacat que, coincidint amb el canvi en el rectorat i la direcció de l'escola, el Fòrum inicia una «nova etapa» en un moment de ple creixement. Barceló, també estudiant d'enginyeria industrial i ADE, ha volgut reivindicar la utilitat d'aquest punt de trobada: «El fòrum contribueix a que els estudiants puguem fer pràctiques i conèixer millor quin futur ens espera després d'estudiar».

En aquesta línia, Gerard Lechuga, director tècnic del Patronat Politècnica, ha afirmat que la filosofia de l'esdeveniment és oferir dins la mateixa escola la «possibilitat per als estudiants d'establir contactes professionals i explorar futures oportunitats» un cop acabin els estudis, facilitant al mateix temps que les companyies puguin «captar talent en el mateix territori gironí». D'aquesta manera, el Fòrum es posiciona no només com una fira d'ocupació, sinó com un motor clau per a la retenció de talent i el creixement del teixit industrial local. 

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents