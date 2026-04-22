Volvo Trucks inicia les obres d’un nou centre logístic i de servei a Bescanó
Volvo Trucks inverteix en unes noves instal·lacions estratègiques a Bescanó que inclouran una parcel·la de 9.500 m² i equipaments sostenibles
La companyia Volvo Trucks ha posat en marxa les obres de les noves instal·lacions de la seva filial Volvo Truck Center a Bescanó, amb l’objectiu de reforçar la seva presència a la demarcació de Girona i millorar el servei al sector del transport. El nou complex, situat al polígon de Montfullà (Bescanó), una zona industrial estratègica a tocar de l’AP-7, substituirà les actuals instal·lacions de Salt i està previst que entri en funcionament durant el primer trimestre del 2027. L’acte d’inici de les obres ha inclòs l’enterrament simbòlic d’una càpsula del temps, en presència d’autoritats locals i representants de la firma sueca.
El projecte ocuparà una parcel·la de 9.500 metres quadrats i inclourà un edifici principal de més de 2.100 m², un taller de 1.275 m² i un magatzem de recanvis. Entre els equipaments previstos hi haurà sis carrils d’accés per a vehicles pesants, fosses de manteniment, servei de tacògraf i un pont grua, així com una àmplia zona d’aparcament. A més, les noves instal·lacions incorporaran mesures orientades a la sostenibilitat, com ara plaques solars i punts de càrrega per a vehicles elèctrics, en línia amb l’augment de la demanda de camions de zero emissions.
Segons ha destacat el responsable de Volvo Truck Center a Catalunya, Walter Quintili, el nou centre “permetrà oferir un servei més eficient i adaptat a les necessitats dels clients”, tot reforçant el compromís de la companyia amb la innovació i la qualitat. Per la seva banda, l’alcalde de Bescanó, Xavier Vinyoles, ha subratllat que la nova infraestructura “generarà coneixement i llocs de treball, i contribuirà a fer més fort el teixit econòmic de Bescanó”.
Amb aquesta inversió, Volvo busca consolidar la seva xarxa a Catalunya i contribuir a l’activitat econòmica local, especialment en un corredor logístic clau com és l’eix que connecta Madrid, Saragossa i Barcelona.