Els hotels de Girona assoleixen un març rècord amb 261.448 viatgers i 542.200 pernoctacions
Catalunya també bat rècords amb 1,56 milions de viatgers al tercer mes de l'any, superant per primera vegada els 900.000 visitants internacionals en un març
Els hotels de la província de Girona han continuat el 2026 amb xifres de rècord. Segons la Conjuntura Turística Hotelera de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), aquest març s'han allotjat als establiments gironins fins a 261.448 viatgers i s’hi han registrat 542.200 pernoctacions. Aquesta xifra de viatgers suposa el millor març de tota la sèrie històrica, que es remunta a l'any 1999, superant el rècord anterior de 258.312 viatgers assolit el març de 2018.
El balanç d'aquest mes de març supera amb escreix les xifres registrades l’any passat. El març del 2025 es van comptabilitzar 220.328 viatgers i 475.686 pernoctacions. Això implica un augment significatiu de 41.120 viatgers (un 18,6% més) i de 66.514 pernoctacions (un 14% més) respecte a l'any anterior.
Pel que fa a la procedència dels turistes, els hotels gironins registren un creixement generalitzat: pugen amb força tant el mercat estatal com l'estranger. Els residents a Espanya pugen fins als 129.467 viatgers, un 6% més que fa un any (122.144 viatgers el març del 2025), i sumen 252.622 pernoctacions, un 4,5% més (241.742 pernoctacions el 2025). D'altra banda, els residents a l’estranger augmenten significativament fins als 131.981 viatgers, un 34,4% més (98.184 viatgers el març del 2025), i sumen 289.577 pernoctacions, un 23,8% més (233.944 pernoctacions el 2025).
En perspectiva, el març del 2026 també se situa clarament per sobre dels nivells previs a la pandèmia. Respecte del març del 2019, els hotels gironins sumen 33.588 viatgers més (227.860 al març del 2019), un increment del 14,7%, i 55.242 pernoctacions més (486.958 al mateix mes del 2019), un 11,3% més.
1,56 milions, una xifra mai aconseguida
A Catalunya, el nombre de viatgers als hotels el mes de març ha superat tots els rècords i ha arribat als 1,56 milions, una cota que mai s'havia assolit, i un auge del 12,6% respecte al mateix mes de l'any passat. El màxim històric, que també s'ha registrat a la demarcació de Barcelona, s'explica sobretot per l'augment de viatgers internacionals que, per primer cop en un març, han superat els 900.000. Així, els hotels han completat dotze mesos seguits de rècords interanuals, des de l'abril de l'any passat. El nombre de pernoctacions també ha anat a l'alça respecte al 2025, tot i que no ha registrat el màxim en un març, ja que el nombre de nits a hotels per viatger ha reculat fins a les 2,24, segons l'agència ACN.
Des de l'inici de la sèrie històrica, el 1999, només s'havia superat el milió i mig d'hostes una vegada en un març als hotels catalans, fa dos anys, però aquest any s'ha arribat al màxim de 1.563.358 persones –aquest any, el primer cap de setmana de Setmana Santa ha trepitjat març–. Sis de cada deu eren residents a l'estranger, una circumstància habitual i que fins i tot ha anat lleugerament a l'alça respecte a la dècada passada. De fet, el nombre de viatgers internacionals ha estat de 945.083, apropant-se més que mai al milió. Els residents a l'Estat espanyol ha estat de 618.275, la tercera xifra més alta en l'últim quart de segle. En total, el primer trimestre del 2026 ha registrat tants visitants a establiments hotelers com mai, 3,98 milions.
Per demarcacions, el sector ha viscut el millor març que es recorda a Barcelona, amb 1,8 milions de passatgers. A Lleida s'ha registrat un repunt respecte a l'any passat amb 81.923 persones, però el març del 2024 va ser més dinàmic pel sector que aquest. I a Tarragona, amb 139.976 hostes, la xifra és la segona més alta de la història, després del març de fa dos anys.
