Girona reunirà inversors i experts de l’ecosistema emprenedor al congrés estatal dels business angels
El XIV Congrés AEBAN 2026 se celebrarà el 28 d’abril al Palau de la Mercè amb sessions sobre startups, finançament i política europea d’innovació
Girona acollirà el pròxim 28 d’abril el XIV Congrés AEBAN 2026, la trobada anual de l’Associació Espanyola de Business Angels, que convertirà la ciutat en punt de reunió d’inversors privats, representants institucionals i professionals vinculats a l’emprenedoria. La cita tindrà lloc al Palau de la Mercè i posarà el focus en els reptes actuals de la inversió en startups, els nous marcs regulatoris i les oportunitats de finançament en etapes inicials.
El congrés està promogut per AEBAN, entitat que agrupa xarxes i clubs de business angels, fons d'inversió, acceleradores i altres agents relacionats amb la inversió privada en empreses emergents. La trobada vol ser un espai de debat i intercanvi sobre l’estat de l’ecosistema emprenedor i sobre l’evolució del paper que juguen els inversors privats en el creixement de noves companyies innovadores.
La jornada compta amb el suport institucional de CDTI-Innvierte, el patrocini de l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona i SpainNAB, i amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Girona i de XARXA BAGI (Business Angels Girona), xarxa associada a AEBAN que actua com a amfitriona.
La programació abordarà alguns dels principals debats que avui centren l’atenció del sector. Entre els temes anunciats hi ha la relació entre business angels i fons de venture capital, la inversió d’impacte, les opcions de finançament públic després dels fons Next Generation i les fórmules per vehicular la inversió en startups des del punt de vista legal, fiscal i operatiu. També es tractaran les noves polítiques europees per afavorir la inversió privada i la creació d’empreses innovadores.
Un dels moments destacats de la jornada serà la presentació de l’Informe Business Angels 2026, elaborat amb la col·laboració de l’IESE Business School, que analitza l’evolució i les tendències de la inversió àngel a Espanya. El congrés també inclourà diverses taules rodones i ponències amb representants institucionals, experts en innovació i membres destacats de l’ecosistema inversor. El programa reserva, a més, un espai específic per posar en valor l’entorn emprenedor gironí.
A banda de la jornada central del dia 28, el congrés es completarà amb una agenda prèvia el 27 d’abril, també a Girona. El preprograma inclou una visita al Barri Vell, un demo day amb startups i un sopar còctel, en una proposta orientada a afavorir el contacte entre inversors, emprenedors i entitats vinculades a la innovació. Consulta aquí el programa complet.
