Jaume Roures torna al negoci audiovisual
L’empresari, cessat el 2023 de Mediapro, compra una popular productora.
Albert Martín
Setmana convulsa al sector audiovisual català. Jaume Roures, històric fundador de Mediapro i que va ser cessat de la companyia l’octubre del 2023, ultima la seva tornada al negoci. Segons ha pogut saber El Periódico de Catalunya, aquest pas el farà mitjançant la compra de la productora Goroka, una de les més importants del panorama audiovisual català.
Fonts del sector expliquen a aquest diari que Roures feia un temps que negociava un acord per tancar aquesta operació. I el ‘Butlletí Oficial del Registre Mercantil’ registra aquest dimecres la revocació dels administradors de Goroka (Guillermo Cascante, que era el seu conseller delegat i Victoria Piany en representació de Colorado Zone) i registra un nomenament: el de Mediacable Servicios de Producción, en la persona de Jaume Roures Llop. Aquests canvis confirmen que l’adquisició s’ha portat a terme.
Fundada el 2006, Goroka és un dels principals ‘players’ del sector audiovisual català. En la seva pàgina web recorda que ha produït sèries, programes de televisió, documentals, per a plataformes digitals i canals de televisió com TVE, TV3, Canal 33, Movistar +, Amazon Prime o Discovery Channel, entre molts d’altres. També ha produït publicitat i ‘branded content’ per a companyies com Hewlett Packard, Danone o Evax.
En els últims temps, Goroka ha cobrat notorietat per la seva aliança amb el fenomen ‘Crims’, del periodista Carles Porta. Goroka ha coproduït gran part del seu contingut associat amb The True Crime Factory. La productora era propietat fins ara del seu conseller delegat, Guillermo Cascante, que té un 42% de les accions, i de Colorado Zone (58%), controlada pel periodista Antoni Esteve Avilés i la mateixa Piany.
Cap de les parts implicades en l’operació va atendre les preguntes d’aquest diari.
Aquesta operació coincideix en el temps, de manera paradoxal, amb la dura setmana que travessa Mediapro, l’empresa que va fundar Roures el 1994 al costat de Tatxo Benet i Gerard Romy.
Aquest dimarts es va fer públic la llista de treballadors que estan afectats per l’ERO que viu l’empresa i que afecta prop de 250 empleats tant a Barcelona com a Madrid. Els empleats van tallar la Diagonal i van anunciar noves mobilitzacions davant la retallada de llocs de treball que planteja la companyia, propietat de Southwind, del grup xinès Orient Hontai. Fonts del sector afirmen que la situació que viu la principal productora de Catalunya és molt delicada i que està en joc la mateixa supervivència del grup.
Es pot recordar que Southwind va acomiadar el mes d’octubre passat Tatxo Benet, un altre dels fundadors de l’empresa, per rellevar-lo per Sergio Oslé, exconseller delegat de Telefónica España i president de Movistar +, que va arribar amb Carlos Núñez com a conseller delegat. Tal com va avançar El Periódico de Catalunya, Eva Abans, que va ser la número dos de Mediapro, va abandonar la companyia a finals de març.
Pandèmia
Els problemes de Mediapro van arrencar sobretot arran de la pandèmia. Els negocis de la productora (drets esportius, producció audiovisual i lloguer d’equips) es van veure durament colpejats pel tancament de l’economia, portant pèrdues milionàries i a un rescat en mans de Southwind, que ja havia entrat en el grup l’any 2018 comprant el 56% de la companyia per 900 milions. Després de la pandèmia, el mateix inversor va injectar 620 milions més per garantir la continuïtat d’una empresa que té 6.000 empleats arreu del món.
Fonts del sector consultades per aquest diari afirmen que Jaume Roures aspira a aixecar "una petita Mediapro" amb el seu retorn al sector per la via de Goroka. "És perfectament capaç, és una persona molt inquieta i no per a mai, i és probable que ho faci amb gent que ja coneix", afirma un directiu que sol·licita l’anonimat.
