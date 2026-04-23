El mercat immobiliari gironí registra el millor febrer des del 2007 amb 1.415 compravendes
Catalunya supera les 10.000 compravendes d'habitatge al febrer, impulsada per un increment del 17,5% en els immobles nous
El mercat immobiliari gironí segueix a l'alça. El mes de febrer es va tancar amb 1.415 operacions de compravenda d'habitatge, una xifra que el converteix en el millor febrer des del 2007, que és l'últim any del qual es tenen registres a la sèrie i just abans de l'esclat de la crisi immobiliària (aquell any se'n van registrar 1.599).
Aquestes 1.415 operacions representen 290 més que fa un any (quan n'hi va haver 1.125), fet que suposa un creixement del 25,78%, segons les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Del total de vendes d'aquest febrer, 279 eren habitatges nous i 1.136 de segona mà; d'altra banda, 1.367 eren habitatges lliures i 48 habitatges protegits.
Pel que fa al conjunt de l'any, el mercat immobiliari de les comarques gironines ja suma 2.750 operacions de compravenda (sumant les 1.335 del gener), una xifra que també supera les dades de l'any passat, quan entre gener i febrer es van registrar 2.442 operacions (1.317 i 1.125 respectivament), cosa que representa un creixement del 12,61%.
Més de 10.000 operacions
Aquesta bona dinàmica a les comarques gironines s'ha reflectit també a nivell nacional, ja que Catalunya ha superat al mateix mes el llindar de les 10.000 compravendes d'habitatge en un febrer per primera vegada des del 2007. En concret, es van formalitzar 10.389 adquisicions, un 6,4% més que el mes anterior i un 5,7% més que el febrer del 2025. La compravenda d'immobles nous, de 2.177 al llarg del febrer, és la que més ha crescut interanualment (+17,5%), i ha anat a l'alça a totes les demarcacions excepte a Tarragona. En canvi, els habitatges usats han repuntat en grau més baix, al voltant d'un 3%. També destaquen els 617 habitatges protegits que han canviat de mans, una xifra que suposa gairebé el 30% més que l'any passat i el nivell més alt des del 2019, segons l'agència ACN.
Les 10.389 compravendes, més que en cap altre mes de febrer des del 2007 i més que els tres mesos anteriors, són majoritàriament d'habitatge usat, pràcticament vuit de cada deu, com és habitual. Els de segona mà, 8.212, han pujat un 3% anual i un 10% respecte al gener. Els nous, 2.177, també han fet enfilar la xifra total, amb un increment del 17,5% en comparació amb el febrer del 2025, i un descens del 5% respecte al gener –un mes de 31 dies–.
La gran majoria d'habitatges venuts en el segon mes de l'any són lliures, com també és la tendència típica, amb 9.772 unitats, el màxim des del 2007. Amb tot, els 617 protegits representen pràcticament un terç més que dotze mesos abans, malgrat una reculada respecte al gener (-8%).
Per demarcacions, la tendència és també en general alcista. A Barcelona, es van vendre 6.875 pisos i cases el mes de febrer, la xifra més alta des del 2007. De la mateixa manera, a Lleida s'ha tocat sostre en un febrer des del 2007, amb 645 adquisicions. Tarragona és l'única demarcació discordant, amb una caiguda de l'11% respecte a dotze mesos abans, però no obstant, la segona xifra més alta des de fa dues dècades.
Subscriu-te per seguir llegint
