HABITATGE
Catalunya, tercera comunitat on més augmenta la venda d'habitatges
Les operacions van créixer al febrer un 5,7% respecte al mateix mes de 2025, mentre que en el conjunt d’Espanya van caure un 0,5%.
Gabriel Santamaría
La compravenda de pisos a Catalunya va registrar el mes de febrer 10.389 operacions, un 5,7% més que en el mateix mes de 2025, un creixement només superat per Navarra i Canàries. A nivell espanyol, la venda de cases va registrar una caiguda del 0,5%, segons les dades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística.
El febrer de 2026, a Espanya, es van comprar i vendre 59.689 habitatges davant els 59.996 del mateix mes de l’any anterior. Encara que es registra una lleugera caiguda, les dades situen aquest mes com el tercer millor de la sèrie històrica. En el que portem d’any, s’han venut al país 117.178 cases, un 2,76% menys que en el mateix període de 2025. Els números aconseguits l’any passat van ser els més alts des que va esclatar la bombolla immobiliària el 2007.
A Catalunya, al gener i febrer es van registrar 20.154 compravendes, un 3,56% més que en els mateixos mesos de l’any anterior, situant-se com la segona millor arrencada d’any de la sèrie històrica. Aquests números catapulten la comunitat autònoma fins la quarta posició de les que més creixen en compravendes, només per darrere de Navarra, on s’han disparat les vendes prop d’un 20%, el País Basc (4,6%) i Andalusia (3,6%).
Per tipologia d’habitatge, el 80% de les vendes al febrer van ser immobles de segona mà (un total de 8.212), davant les 2.177 d’obra nova. La major part de les compravendes van ser d’habitatges lliures (9.772 immobles), mentre que es van transaccionar 617 de caràcter protegit.
Per províncies, Barcelona va liderar el nombre de compravendes, amb 6.875 operacions, un 5,5% més que en el mateix trimestre de l’any anterior. La segona província per rellevància és Tarragona, amb 1.454 transaccions, encara que cauen un 11,1% respecte al febrer de 2025. A Girona es van vendre 1.415 habitatges (25,8% més) i a Lleida tan sols 645 immobles (un 17,5% més).
Tenint en compte les dades de gener i febrer, Lleida lidera el rànquing de províncies catalanes el mercat immobiliari del qual presenta més dinamisme, amb un creixement del 14,7%, malgrat que només es van transaccionar 1.281 immobles. Destaca també el creixement de Girona (12,6%), mentre Barcelona només va pujar un 2,8%, per sota de la mitjana regional. A Tarragona, la caiguda és del 4,3%.
Els preus pugen
Segons les últimes dades del Consell General del Notariat, el preu de l’habitatge a Catalunya va augmentar un 9% interanual: una casa promig a la comunitat costa més de 245.700 euros, al voltant de 2.356 euros per metre quadrat. Es requereixen més de cinc anys de sou íntegre per adquirir un immoble.
Per províncies, els preus més alts es registren a Barcelona, amb imports de mitjana de 275.165 euros (2.733 euros per metre quadrat), un 8,6% més alts que al febrer de 2025. El cost d’adquisició a Tarragona és de 157.444 euros, després d’un creixement del 12,3% els últims dotze mesos. A Girona, els preus van augmentar un 7,5%, fins situar-se en una mitjana de 217.356 euros. Lleida es manté com la província més assequible, amb preus de mitjana lleugerament per sobre dels 140.000 euros, on menys pugen, tan sols un 2,85%, en línia amb la inflació.
En els últims dotze mesos, segons les xifres aportades pels notaris, el 20,6% de les cases que es van transaccionar a Catalunya les van comprar estrangers. Les nacionalitats que més van comprar van ser els francesos i els italians (11,9% i 11,5%, respectivament). També destaca la presència de ciutadans marroquins, xinesos i romanesos. El 88,2% dels compradors són persones físiques, mentre les persones jurídiques, les empreses, protagonitzen l’11,8%.
