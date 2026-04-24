Europa s'acosta a llançar el seu propi 'Bizum públic' per competir amb Visa, Apple Pay i les criptomonedes
El BCE firma acords clau amb la indústria de pagaments per aplanar el desplegament de l’euro digital, un projecte que entra en fase decisiva i que aspira a redefinir com paguen els europeus.
Marcos Rodríguez
El Banc Central Europeu (BCE) ha fet aquest divendres un pas més –i no menor– en el seu pla per crear un euro digital. La institució ha anunciat acords amb diverses organitzacions europees d’estandardització de pagaments per preparar el terreny tècnic que permeti utilitzar aquesta nova forma de diners a tota l’eurozona.
En concret, el BCE treballarà amb entitats com l’European Card Payment Cooperation (ECPC), el nexo standards i el Berlin Group per desenvolupar normes comunes que facilitin els pagaments amb l'euro digital, redueixin costos i n’ampliïn l’ús a tot Europa.
Més enllà del tecnicisme, el moviment apunta a una cosa molt més ambiciosa. Europa està construint la seva pròpia infraestructura de pagaments digital pública, una espècie de ‘Bizum europeu’ recolzat pel banc central i pensat per competir amb gegants privats com Visa, Mastercard o Apple Pay.
L’anunci no introdueix una funcionalitat nova per a l’usuari final, però sí que aborda un dels principals reptes del projecte que és com integrar l’euro digital en l’ecosistema real de pagaments sense dependre de solucions fragmentades o dominades per actors privats. La fixació d’estàndards comuns permetrà que bancs, fintech i comerços operin sobre una mateixa base tecnològica a tota l’eurozona, una cosa clau per a la seva adopció.
El BCE insisteix que la futura regulació europea serà determinant per donar seguretat jurídica al projecte i facilitar que el sector financer inverteixi en el seu desenvolupament. En paral·lel, la institució avança en la construcció de la infraestructura necessària perquè el sistema pugui escalar quan arribi el moment.
L’euro digital serà, en essència, diners públics emesos pel BCE en format digital. A diferència de les targetes o aplicacions actuals, no dependrà exclusivament d’intermediaris privats, i, a diferència de les criptomonedes, comptarà amb el suport del banc central. Es podrà utilitzar en botigues, pagaments ‘online’ o transferències entre particulars, i conviurà amb l’efectiu, no el substituirà.
Els estàndards oberts de l’euro digital oferiran una alternativa europea gratuïta als estàndards propietaris actuals, facilitaran l’entrada al mercat de nous proveïdors europeus i brindaran als proveïdors de serveis de pagament i als comerços europeus la seguretat que necessiten per invertir, innovar i competir a tota la zona de l’euro
Darrere del projecte hi ha també una dimensió estratègica. Europa depèn en gran mesura de xarxes de pagament internacionals, especialment nord-americanes, una situació que preocupa les autoritats en un context de creixent digitalització dels diners. L’euro digital, segons el BCE, busca precisament reforçar l’autonomia europea en aquest àmbit i garantir que els ciutadans continuïn tenint accés a diners públics en un entorn cada vegada més dominat per plataformes privades.
Dates previstes
Tot i que l’euro digital encara no existeix com a producte comercial, el calendari comença a definir-se:
- 2026: possible aprovació de la regulació europea.
- 2027: fase pilot amb proves reals.
- 2029: possible llançament.
El BCE ja treballa amb aquest horitzó i prepara la infraestructura perquè el sistema pugui desplegar-se de forma escalable.
El projecte, no obstant, no està exempt de dubtes. La banca ha advertit de l’elevat cost d’adaptació tecnològica i del seu possible impacte en el model de negoci, mentre que experts i legisladors debaten sobre qüestions com la privacitat o el grau d’acceptació que tindrà entre els ciutadans.
Malgrat això, el missatge del BCE és cada vegada més clar: l’euro digital ha deixat de ser un experiment teòric. Amb iniciatives com l’anunciada aquest 24 d’abril, la institució fa passos concrets per convertir-lo en una realitat. Europa no només explora els diners del futur; comença a construir-lo per separar-se econòmicament dels EUA.
- Aliança Catalana anuncia candidats a dos municipis gironins
- Tres ferits greus en un xoc frontal entre una furgoneta i un autobús a Jafre
- Girona viu aquesta diada el quart canvi d'ubicació de Sant Jordi en cinc anys
- Les tècniques d'educació infantil alcen la veu: 'Ens envien mestres de suport que no saben ni canviar un bolquer
- El SEPE et pot retirar el subsidi per a majors de 52 anys per tenir diners estalviats
- Aquestes són les ciutats gironines amb més creixement d'habitants a l'estranger
- Roses, llibres i centenars de persones omplen la nova ubicació de Sant Jordi a Girona
- Necrològiques del 23 d'abril de 2026