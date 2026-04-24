Mango Home posa en marxa el seu pla d'expansió amb sis obertures
El grup de moda impulsa una estratègia "bastant agressiva" que té com a objectiu acabar amb presència a les principals ciutats d’Espanya.
Paula Clemente
"Isak [Andic] tenia un esperit de superamfitrió, li encantava rebre la gent i que se sentís com a casa". La directora de Mango Home, Nuria Font, té a punt el pla d’expansió de la línia de producte i tèxtil per a la llar d’aquest grup de moda. Aquesta responsable va arribar al càrrec a finals del 2024 i l’any passat va estar darrere de l’obertura de les quatre primeres botigues d’aquest nou concepte. Vistos els resultats, en la seva companyia han decidit que és hora de prémer l’accelerador."
"Vam començar el 2020 d’una manera molt tímida, únicament amb la part tèxtil i amb petits corners per provar, però ara fa dos anys es va decidir fer una gran inversió en Mango Home: s’hi va incorporar gent experta en el sector, jo vaig entrar a dirigir la línia i vam ampliar l’oferta comercial a totes les estances de la casa", repassa Font. "Fa un any vam obrir la botiga de l’avinguda Diagonal [a Barcelona] i els resultats van ser molt bons", assenyala qui recorda que després van venir la del centre comercial L’Illa (també a Barcelona), una altra a Saragossa i encara una més a Madrid. "I ara tenim un pla d’expansió bastant agressiu per als pròxims anys", explica la mateixa.
De moment, la directiva no vol revelar les seves cartes, només avança que la meta prioritària és arribar a ser present a totes les grans ciutats d'Espanya i que això comença amb mínim 6 obertures aquest 2026, locals que ja té emparaulats. Avui s'estrena a Granada un local de 280 metres quadrats i una dotzena de treballadors situat al centre comercial Nevada. Tenen previstes inauguracions a Bilbao, València, Saragossa i Madrid. Acabaran l'any amb una desena de botigues en funcionament.
Com a casa
"El canal online continua creixent a més de doble dígit, tant a Espanya com a la resta de països", explica Font, que és una ferma creient en les bondats de la botiga física. "Estem intentant fer botigues que siguin molt immersives, que inspirin, amb mobiliari que s’assembli molt al de casa teva, i això està tenint molt bona acceptació", apunta. "A mesura que anem obrint més botigues físiques, el pes [entre online i botiga física] s’equilibrarà".
Mango Home té repartida la seva xarxa de fabricants i proveïdors, incloent-hi tallers artesanals. Per això, i perquè bona part es concentra a Espanya, no hi ha temor del que pugui provocar en aquest pla d’expansió el caos geopolític mundial.
