Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
agenda Gironallibres més venuts Sant Jordifesta major UdGterrasses GironaTemps de FlorsRoberto Íñiguez
instagramlinkedin

Més de 50 empreses buscaran treballadors a la fira TreballemGi de Blanes

La 19a edició de la fira se celebrarà dimarts 28 d’abril a la Ciutat Esportiva de Blanes, amb activitat presencial de 10 a 14 h i plataforma en línia oberta de 8 a 18 h

La 14a Fira d’Ocupació TreballemGi Blanes. / Cambra de Comerç de Girona

Redacció

Blanes

Blanes acollirà dimarts 28 d’abril una nova edició de la fira d’ocupació TreballemGi, que reunirà 53 empreses a la Ciutat Esportiva. La jornada, organitzada per la Cambra de Comerç de Girona i l’Ajuntament de Blanes, vol facilitar el contacte entre empreses amb vacants i persones que busquen feina o volen millorar la seva situació laboral.

La fira funcionarà en doble format. L’activitat presencial es farà de 10 a 14 h, mentre que la plataforma en línia estarà activa de 8 a 18 h perquè les persones inscrites puguin consultar les ofertes i presentar-hi candidatura. Per participar-hi cal registrar-se prèviament al web de l’esdeveniment.

Les empreses participants provenen de sectors diversos, com l’hostaleria, el turisme, la indústria, el comerç, els serveis socials i la selecció de personal. Entre les companyies confirmades hi ha Bioibèrica, Best Hotels, Camiral Golf & Wellness, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Eurofirms i Frit Ravich, entre d'altres.

Durant la jornada, cada empresa disposarà d’un estand físic i virtual. Els responsables de recursos humans podran rebre currículums a través de la plataforma i fer una primera entrevista amb les persones candidates. Els demandants de feina, alhora, podran acostar-se als estands de les empreses que ofereixin llocs del seu interès.

La inauguració està prevista a les 9 h i comptarà amb la participació de Pepita Perich, presidenta de l’àrea de formació de la Cambra de Comerç de Girona; Pau Rich, director dels Serveis Territorials d’Empresa i Treball de la Generalitat, i Jordi Hernández, alcalde de Blanes.

El TreballemGi torna a Blanes després de les edicions celebrades el novembre del 2024 i el març del 2025. En l’última convocatòria, segons les dades de l’organització, s’hi van inscriure més de 600 persones i es van fer prop de 3.000 entrevistes als estands de les empreses.

Notícies relacionades

La fira compta amb el suport de la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya i el Servei d’Ocupació de Catalunya, i està finançada pel Fons Social Europeu, el Ministeri d’Ocupació i les cambres de comerç. TreballemGi se celebra anualment a Girona, Blanes i Figueres. Les persones que hi assisteixin hauran de portar un telèfon mòbil amb accés a internet; el recinte disposarà de wifi gratuït.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Impulsen una campanya d'assessorament a la ciutadania gironina per combatre la pobresa energètica

Més de 50 empreses buscaran treballadors a la fira TreballemGi de Blanes

Detinguts cinc camioners a Riudellots per robar la càrrega que duien i simular que ho havia fet algú altre

El Bàsquet Girona busca la permanència matemàtica a la pista del Gran Canària

El sector del lleure educatiu adverteix que el boicot a les colònies provocaria "com a mínim" 1.000 acomiadaments: "Nosaltres també som educació"

Catalunya elimina els "àmbits" a 4t d'ESO i deixa en mans dels instituts com introduir les Matemàtiques A i B

Tracking Pixel Contents