Centervol inverteix vint milions d’euros en un centre de manteniment d’helicòpters a Astúries
L’equipament se centrarà en revisions integrals, inspeccions estructurals i posada a punt d’aeronaus destinades al mercat internacional de lloguer
José A. Ordóñez
L’empresa Centervol Maintenance, societat integrada al Grup Carreira, impulsa una inversió de vint milions d’euros per a la implantació d’un centre de manteniment d’helicòpters al polígon de Silvota (Llanera, Astúries), amb la previsió de generar inicialment al voltant de vint llocs de treball d’alta qualificació tècnica. Centervol Maintenance té seu a Castelló d’Empúries i compta amb instal·lacions al costat de l’Aeroport de Girona, a Vilobí d’Onyar. Segons dades dels últims comptes presentats al Registre Mercantil facilitats per Insight View, l’any 2024 va tenir una facturació d’1,74 milions d’euros. El projecte es va anunciar aquest dimarts, durant una visita realitzada pel conseller de Ciència, Indústria i Ocupació del Principat, Borja Sánchez, a les instal·lacions on la companyia ultima la fase administrativa necessària per obtenir les autoritzacions que permetin desenvolupar tasques d’atenció a diferents flotes d’helicòpters. A més del responsable autonòmic, hi van ser presents Serafín Sánchez, soci gerent del grup Carreira; Montserrat Alonso, regidora de Cultura de Llanera, i José Manuel Ferreira, vicepresident de la Cambra de Comerç d’Oviedo.
L’activitat prevista a Llanera se centrarà en revisions integrals, inspeccions estructurals i posada a punt d’aeronaus destinades posteriorment al mercat internacional de lloguer. Segons la planificació inicial de l’empresa, almenys catorze helicòpters passaran per aquest centre abans d’incorporar-se al mercat el 2027. Una part rellevant de les aeronaus estarà destinada a operacions d’extinció d’incendis forestals.
La nova instal·lació permetrà a la companyia concentrar a Astúries treballs especialitzats de gran complexitat tècnica, vinculats a revisions profundes. Es tracta d’intervencions que requereixen personal amb una elevada capacitació.
El Grup Carreira opera actualment amb una flota propera al centenar d’aeronaus, majoritàriament helicòpters, i desenvolupa activitat en diferents mercats europeus en àmbits com rescat, transport especialitzat, aviació executiva i serveis d’emergència. L’extinció d’incendis constitueix una de les seves principals línies operatives.
Durant la visita, Borja Sánchez va destacar l’abast industrial del projecte i va afirmar que «reforça el posicionament d’Astúries com a destí per a inversions industrials tecnològiques, contribuint a diversificar el nostre teixit productiu amb activitat vinculada al sector aeronàutic».
El conseller va afegir, a més, que el Govern autonòmic manté l’interès a acompanyar el desenvolupament de la iniciativa i obrir noves línies de col·laboració amb l’empresa en àrees estratègiques. En aquest sentit, va assenyalar que l’Executiu vol explorar «oportunitats relacionades amb formació especialitzada, innovació industrial i serveis avançats».
Serafín Sánchez també va traslladar al Principat la intenció d’ampliar en el futur la seva implantació a Astúries mitjançant noves inversions i instal·lacions complementàries.
