El turisme del golf i l’efecte de la Ryder Cup al PGA de Caldes de Malavella
L'impacte econòmic total del turisme de golf se situa en uns 15.000 milions d'euros anuals, sumant ingressos directes, indirectes i induïts.
El turisme de golf és un negoci milionari per a Espanya. L’últim estudi publicat sobre el sector, amb dades de l’any 2022, apunta que la despesa directa dels turistes de golf va assolir els 5.872 milions d’euros aquell any. L’informe, dirigit pel catedràtic de Direcció Estratègica de l’IE University, Juan Santaló, assegura que Espanya va rebre 1,4 milions de turistes de golf, principalment provinents d’Europa, fet que consolidava Espanya com a líder europeu en aquest segment. Aquests visitants són atrets no només per la qualitat dels camps i el clima favorable, sinó també per l’oferta de serveis que complementen l’experiència esportiva.
En total, l’impacte econòmic del turisme de golf se sistua en uns 15.000 milions d’euros anuals sumant els ingressos directes, indirectes i induïts, la producció total generada per l’activitat dels camps de golf i la despesa dels turistes.
L’informe d’IE University també destaca que el turisme de golf ajuda a desestacionalitzar el turisme a Espanya. A diferència d’altres segments turístics, la temporada alta del golf es concentra als mesos de primavera i tardor, cosa que permet distribuir els beneficis econòmics al llarg de l’any i evitar la massificació típica dels mesos d’estiu. Aquesta tendència afavoreix un turisme sostenible i dóna suport a les comunitats locals que depenen daquesta activitat per al seu desenvolupament econòmic.
La celebració de la Ryder Cup -la competició de golf per equips més important del món- a Caldes de Malavella l’any 2031 obre una oportunitat per aquest complex, però també per a molts camps de golf que hi ha en el seu entorn. Molts turistes de golf planifiquen les seves vacances per jugar en camps reconeguts, com serà el de Caldes arran de la Ryder Cup, i aprofiten l’estada per jugar en camps situats al seu entorn. És el que ha passat les últimes dècades a Andalusia, que va aprofitar l’impacte de la Ryder Cup del 1997 a Valderrama per convertir-se en un destí turístic de golf de primer nivell. Actualment, a Catalunya hi ha més de 20 camps de golf, la meitat d’ells a les comarques gironines.
El negoci del ciclisme
El complex previst a l’antic Golf Girona també aposta per atreure turisme vinculat al món de la bicicleta, un sector en creixement a les comarques gironines. Segons dades de l’ajuntament, només a la ciutat de Girona, el comerç vinculat al món del ciclisme a la ciutat de Girona genera un negoci anual que se situa entre els 120 i els 150 milions d’euros. I és que cada any visiten la ciutat entre 50.000 i 60.000 ciclistes, que fan una despesa mitjana diària de 162 euros. Calculen que això també té un impacte positiu en l’ocupació i genera més de 1.500 llocs de treball directes.
Subscriu-te per seguir llegint
