Juanma Lorente, advocat laboralista: «Si compleixes aquests requisits, la Seguretat Social et deu molts diners»
L’expert explica que, en alguns casos, és possible reclamar endarreriments i obtenir una compensació econòmica.
Andrea Riera
En els darrers anys, el sistema de pensions a Espanya ha canviat força. L’edat de jubilació ha pujat i també s’han endurit els requisits per cobrar la pensió íntegra. Tanmateix, també han anat apareixent complements que molts pensionistes encara no coneixen i que poden suposar un augment important de la nòmina.
L’advocat laboralista Juanma Lorente ha llançat un missatge directe que ha cridat l’atenció de molta gent: «La Seguretat Social et deu molts diners. Pot ser que te’ls degui a tu, o fins i tot al teu pare, però has de complir aquests requisits».
L’expert es refereix al fet que hi ha pensionistes que podrien tenir dret a cobrar quantitats que no se’ls han reconegut per no haver sol·licitat un complement concret, tot i que explica que només el poden reclamar els qui compleixin tres condicions molt concretes: ser home, haver tingut fills i haver començat a cobrar una pensió, ja sigui per viduïtat, incapacitat o jubilació, entre l’1 de gener del 2016 i el 15 de maig del 2025.
Lorente es refereix al complement per a la reducció de la bretxa de gènere, una ajuda econòmica per compensar l’impacte que ha tingut la cura dels fills en la vida laboral. Aquest complement es va crear per corregir desigualtats històriques en les carreres de cotització.
Pel que fa a la quantia, es tracta d’un import fix que s’afegeix per cada fill. El 2026, la quantitat se situa al voltant dels 35 euros mensuals per fill, amb un màxim de quatre, cosa que pot suposar un augment notable de la pensió total cada mes. A més, aquest import es cobra en 14 pagues i es manté de manera vitalícia, revaloritzant-se amb el temps.
L’advocat també adverteix que no es tracta només de cobrar més a partir d’ara, sinó que en molts casos es poden reclamar endarreriments des del moment en què es va començar a percebre la pensió. Depenent del temps transcorregut, aquestes quantitats acumulades poden arribar a xifres elevades, ja que es calcula tot el que no s’ha percebut fins ara.
A més, Lorente assenyala un aspecte que molts desconeixen: «A més del que et deuen, et pots endur 1.800 euros més extra en cas que la Seguretat Social calli i no respongui a la sol·licitud, o fins i tot la denegui. Pot ser força diners».
El complement es pot gestionar mitjançant el formulari oficial disponible a la seu electrònica de la Seguretat Social o de manera presencial, demanant cita prèvia a qualsevol Centre d’Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS).
