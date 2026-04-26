Un projecte gironí substitueix derivats del petroli per cel·lulosa vegetal en la indústria química
A partir de fonts renovables com el pi o l'eucaliptus, EMULCEL busca revolucionar la indústria amb nanofibres que substitueixin components fòssils en productes com embalatges alimentaris
L'empresa gironina Concentrol i el grup de recerca LEPAMAP-PRODIS de la Universitat de Girona (UdG) han sumat esforços en el projecte EMULCEL, una aliança estratègica per liderar la transició cap a la química verda.
Mitjançant el desenvolupament de nanofibres de cel·lulosa procedents de fonts vegetals renovables com el pi o l'eucaliptus, la iniciativa vol eliminar la dependència dels derivats del petroli en la fabricació d'emulsions i dispersions d'ús industrial. Amb el suport d'ACCIÓ i un pressupost de gairebé 500.000 euros, el projecte ja ha validat la tecnologia en laboratori i es troba a l'equador de la seva execució, preparant la fase de pilotatge industrial per portar aquesta innovació sostenible a sectors com l'alimentació i l'etiquetatge.
De la dictadura del petroli a la química verda
La indústria química es troba en un moment de transformació profunda, impulsada per la voluntat d'abandonar l’anomenada “dictadura del petroli”. Aquest canvi de paradigma no és només una qüestió de voluntat corporativa, sinó una resposta directa a les exigents normatives de la Unió Europea. “A Europa estem sota una necessitat de treure al mercat productes que tinguin ja des del seu disseny un sentit ecològic i pensar molt en la seva reutilització i en l’economia circular” afirma Jaume Guardia, president de Concentrol. Segons els responsables del projecte, el mercat fa temps que demana solucions més sostenibles, i les empreses necessiten aquestes alternatives per mantenir la seva competitivitat en un entorn global que prioritza els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
L’enginy d’EMULCEL consisteix a transformar pasta comercial de cel·lulosa (la mateixa que s'utilitza per fabricar paper), en fibres de mida nanomètrica amb capacitats industrials avançades. Aquest procés d'alta precisió permet obtenir un material 100% d'origen vegetal i renovable capaç de jubilar els components fòssils. La funció crítica d'aquestes nanofibres és actuar com a emulsionants i dispersants, que són els agents que permeten que substàncies que habitualment es repel·leixen es barregin i es mantinguin estables. Fins ara, la pràctica habitual de la indústria química ha estat utilitzar tensoactius derivats del petroli per estabilitzar resines i ceres, però la nanocel·lulosa demostra que la natura ofereix una alternativa més neta i, sobretot, molt més potent.
El salt d’eficiència és un dels punts més sorprenents del projecte. Mentre que les emulsions químiques convencionals necessiten entre un 5% i un 10% de components derivats del petroli, les proves amb nanocel·lulosa han demostrat que es pot assolir la mateixa estabilitat amb una dosificació molt inferior. “En cap cas hem superat l'1% per fer la mateixa funció” assegura Marc Delgado, cap del grup de recerca LEPAMAP-PRODIS. Aquesta reducció dràstica en la quantitat de producte necessari fa que la innovació sigui "previsiblement competitiva" en costos.
Aplicacions reals
Les aplicacions reals d'aquesta tecnologia tenen un impacte directe en la nostra quotidianitat. En l’embalatge alimentari, permet crear barreres al paper que repel·leixen l'aigua, ideals per a productes com els embotits. També s'estudia per a recobriments de formatges, substituint les pintures plàstiques actuals per alternatives d'origen renovable. Així mateix, el sector de l’etiquetatge autoadhesiu podria fabricar etiquetes 100% sostenibles combinant resines naturals de pi amb aquests nous dispersants cel·lulòsics.
Un fort teixit econòmic gironí
Aquest projecte és fruit d'una “relació simbiòtica” entre la universitat i l'empresa. LEPAMAP-PRODIS, centre acreditat amb el segell TECNIO, aporta 15 anys d'experiència en cel·lulosa amb l'objectiu que la recerca no es quedi al laboratori, sinó que retorni el valor de la inversió pública a la societat. Per la seva part, Concentrol aporta la seva capacitat industrial de més de 80 anys per portar la innovació al mercat.
Actualment, el projecte ha superat la validació en laboratori i es prepara per a un pilot industrial de 1.000 kg previst per a aquest estiu, que servirà per confirmar costos i processos a gran escala. Mentrestant, s’està treballant en la sol·licitud de la patent per protegir la propietat intel·lectual dels resultats obtinguts. Amb EMULCEL, Girona es posiciona com un referent en la cerca de solucions químiques que deixin una petjada positiva en el planeta.
Aquest contingut s'ha realitzat gràcies a la col·laboració del Patronat de l'Escola Politècnica Superior de la UdG, que promou la competitivitat de les empreses gràcies a una bona relació entre la universitat i l'empresa.
