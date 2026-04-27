Ajudes a l’habitatge el 2026
Ni per al bany ni per a la cuina: així funcionen realment les ajudes de fins a 21.400 euros per reformar el teu habitatge
Les subvencions existeixen, però no són per a reformes estètiques: exigeixen millorar l’eficiència energètica i complir requisits tècnics
Marcos Rodríguez
En una situació de crisi de l’habitatge, amb un parc immobiliari envellit i dèficit de cases, el Govern ha aprovat un paquet d’ajudes per poder reformar i modernitzar les cases. Aquestes ajudes, que poden arribar fins als 21.400 euros, són reals, però no funcionen com molts creuen. No estan dissenyades per renovar un bany o canviar una cuina sense més ni més, com s’ha anat escampant per les xarxes socials i altres canals, sinó per finançar obres que redueixin el consum energètic de l’immoble. Aquest és el criteri clau que marca qui pot accedir a aquestes subvencions i quants diners pot rebre.
Darrere d’aquestes xifres hi ha els programes de rehabilitació impulsats amb fons europeus del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, gestionats a Espanya a través de comunitats autònomes i plans estatals d’habitatge. El seu objectiu no és estètic, sinó, com ja hem esmentat, millorar l’eficiència energètica del parc residencial.
El requisit que ho canvia tot
Per accedir a aquestes ajudes, la normativa exigeix justificar una millora mesurable en el consum d’energia. En termes generals, es demana sobretot complir alguna d’aquestes dues condicions:
- Reduir almenys un 30% el consum d’energia primària no renovable.
- Disminuir la demanda de calefacció i refrigeració al voltant d’un 7%.
Això implica que les obres subvencionables solen incloure actuacions com aïllament tèrmic, substitució de finestres, millores en sistemes de climatització o integració d’energies renovables. A més, és obligatori comptar amb certificats energètics abans i després de la reforma que acreditin aquesta millora.
Aleshores, què passa amb el bany o la cuina?
Aquí hi ha el matís que sol generar confusió. No existeix cap ajuda específica per reformar el bany o la cuina de manera independent.
Tanmateix, aquestes estances sí que es poden incloure dins del projecte si formen part d’una rehabilitació més àmplia. Per exemple:
- Renovar instal·lacions de fontaneria o electricitat vinculades a l’eficiència: sí que hi podria entrar.
- Canvis purament estètics, com rajoles o mobiliari: en queden fora.
És a dir, el criteri no és l’estança, sinó l’impacte energètic de l’obra.
Quants diners es poden rebre realment
L’import de fins a 21.400 euros és un màxim teòric. A la pràctica, la quantia depèn de diversos factors:
- El nivell d’estalvi energètic aconseguit.
- El tipus d’habitatge, unifamiliar o en edifici.
- El cost total de l’obra.
Les ajudes solen cobrir entre un 40% i un 80% del pressupost, i es poden complementar amb deduccions en la declaració de la renda per obres de millora energètica.
Requisits bàsics per sol·licitar-les
Tot i que varien segons la comunitat autònoma, les condicions més habituals inclouen:
- Que l’habitatge sigui residència habitual.
- No haver iniciat les obres abans de sol·licitar l’ajuda.
- Presentar un projecte tècnic o memòria justificativa.
- Acreditar la millora energètica amb documentació oficial.
Altres ajudes autonòmiques o locals
Existeixen altres ajudes autonòmiques o locals que sí que es poden destinar a reformes interiors, inclosos banys o cuines, especialment en casos d’accessibilitat o rehabilitació per a gent gran. Tanmateix, els seus imports solen ser molt més reduïts. Per exemple, comunitats com la Comunitat Valenciana compten amb programes específics com el Pla Renhata, que ofereix ajudes de fins a 3.000 euros per a reformes en banys o cuines vinculades a eficiència o habitabilitat.
En definitiva, la conclusió és clara. Les ajudes de fins a 21.400 euros existeixen i poden ser rellevants, però no estan pensades per a reformes decoratives. La seva finalitat és reduir el consum energètic dels habitatges. El bany o la cuina poden entrar en l’equació, però només quan formen part d’un canvi molt més ampli.
