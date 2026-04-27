La compravenda de cotxes xinesos es dispara a Girona
Les marques xineses ja representen el 10% de les matriculacions de vehicles nous a Girona, amb un creixement del 54,7% en el primer trimestre del 2026
Els cotxes xinesos han deixat de tenir una presència anecdòtica al mercat gironí i les marques del gegant asiàtic guanyen terreny a Girona a un ritme molt superior al del conjunt del sector. Les matriculacions de marques com BYD, Omoda, Jaecoo o MG s’han accelerat amb força a la província i, en aquest inici del 2026, ja suposen el 10,3% del total de vehicles nous venuts.
Entre gener i març, les marques xineses han matriculat 379 vehicles a la demarcació, davant dels 245 del mateix període de l’any passat. Això representa un increment del 54,7%, molt per sobre del creixement del mercat gironí en conjunt, que en aquest mateix període s’ha situat en el 15%, segons les dades de les patronals Anfac, Faconauto i Ganvam.
El creixement s’explica, sobretot, per l’embranzida de BYD, que ha passat de 42 a 117 matriculacions en el primer trimestre, un salt del 178,6%. També destaca Omoda, que puja de 35 a 78 vehicles (+122,9%), i Jaecoo, que creix de 24 a 38 (+58,3%). MG, en canvi, recula respecte a l’any passat i passa de 137 a 104 unitats (-24,1%), però continua sent una de les marques xineses amb més pes al mercat gironí.
Aquesta escalada encara no altera el lideratge de les grans marques tradicionals. Toyota encapçala el mercat gironí en el primer trimestre amb 390 matriculacions, seguida d’Hyundai (328) i Dacia (304). Tot i això, BYD ja és la tretzena marca amb més volum de vendes a la província, MG se situa just al darrere i Omoda entra també entre les quinze primeres. Si es mira no tant el volum com el ritme de creixement, la irrupció encara és més clara: entre les marques amb una presència ja significativa al mercat, BYD és la que més creix a Girona, i Omoda també figura entre les firmes més expansives d’aquest inici d’any.
Els motius del creixement
Des del sector, aquest avanç s’atribueix a una combinació de factors. Oriol Fortuny, responsable de la botiga del concessionari BYD Quadis de Fornells de la Selva, sosté que la marca ha anat guanyant confiança entre els compradors a mesura que el producte s’ha fet més visible i conegut. "La publicitat que s’està fent és molt positiva" i "la gent que té un BYD ho comenta a moltes persones i cada vegada se’n veuen més", assenyala. Segons Fortuny, una part de la barrera inicial que podia generar una marca poc implantada al mercat europeu s’ha anat trencant quan el client veu i prova el vehicle i en valora els acabats, l’equipament i les prestacions.
La mateixa lectura fa Raúl Morales, director de comunicació de la patronal Faconauto, que situa el preu com un dels principals motors d’aquesta entrada amb força al mercat. Segons explica, les marques xineses han detectat que el comprador espanyol és especialment sensible al cost final del vehicle i poc fidel a una sola ensenya, i han aprofitat aquest escenari per entrar amb ofertes competitives. A això, hi afegeix, s’hi suma una evolució tecnològica important en els últims anys i una forta inversió en màrqueting i comunicació, factors que han contribuït a millorar-ne la percepció entre els consumidors.
Morales assenyala, a més, que aquest creixement ja té una translació directa sobre el terreny comercial. Segons destaca, "ja més de 600 concessionaris estan distribuint marques xineses" a Espanya i la previsió és que aquesta xarxa continuï ampliant-se al llarg de l’any. A parer seu, aquestes firmes han optat per refiar-se de la xarxa tradicional de concessió per guanyar implantació amb rapidesa, aprofitant "la seva capil·laritat, el seu arrelament al territori, la seva professionalitat i la seva capacitat d’invertir". En aquest context, considera que encara hi ha recorregut perquè continuïn avançant: "estan arribant moltes marques amb pretensions de quedar-se, de romandre al mercat, amb un creixement molt ràpid que no ha acabat", i remarca que una part important dels compradors "no té cap reticència" a valorar l’adquisició d’un vehicle xinès quan es planteja canviar de cotxe.
Un 2025 a l'alça
El tancament del 2025 ja havia deixat clar que el fenomen no era passatger. L’any passat, les marques xineses van matricular 1.297 vehicles nous a la província de Girona, el doble que el 2024, quan se n’havien registrat 644. En termes relatius, això suposa un creixement del 101,4%, mentre que el conjunt del mercat gironí va avançar un 12,5%.
En aquell exercici, MG va continuar sent la principal punta de llança d’aquest grup, amb 594 matriculacions i un augment del 36,2%. Però el creixement més contundent el van protagonitzar altres firmes amb menys recorregut previ: BYD va tancar l’any amb 313 unitats (+226%), Omoda en va sumar 174 (+95,5%) i Jaecoo va arribar a 158 després de multiplicar gairebé per vuit els registres de l’any anterior (+731,6%).
La comparació amb les marques que dominen la província ajuda a dimensionar aquest canvi. El 2025, Hyundai va liderar les matriculacions a Girona amb 1.639 vehicles, un 5,8% més que l’any anterior, per davant de Toyota, amb 1.394 i un lleuger retrocés del 0,9%, i de Dacia, amb 1.177 i un increment del 21,2%.
Subscriu-te per seguir llegint
