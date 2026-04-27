Com afecta la crisi d'Ormuz a les butxaques dels gironins: la fórmula de Bassols Energia per blindar la teva factura
Les claus per recuperar la sobirania energètica i estalviar en transport amb tarifes 100% verdes i càrrega a casa
La recent escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà, protagonitzada per l'intercanvi d'atacs entre potències com els Estats Units, Israel i l'Iran, ha situat el focus en un punt geogràfic vital: l'estret d'Ormuz. Aquesta via marítima és l'artèria principal per on circula el 20% del petroli i el gas natural que mou el planeta. Per això, qualsevol amenaça de bloqueig impacta gairebé a l'acte en els mercats energètics de tot el món. Al llarg de les darreres setmanes, aquest context ha provocat un encariment dels carburants que fa que omplir el dipòsit o escalfar la llar sigui cada cop més difícil per l’economia domèstica.
De fet, els preus dels carburants fòssils han registrat repunts que s'acosten al 30% en els pics de més tensió. Tot i que la dependència directa d’Espanya dels subministraments que creuen Ormuz és relativa, el preu del petroli i el gas es fixa segons l’oferta i la demanda mundial, pel que, una reducció de producció afecta directament en la pujada del preu que paguem els consumidors finals. Així, malgrat tenir el subministrament garantit, el cost de la llum i dels combustibles continua sent vulnerable a la inestabilitat del món. En aquest escenari, recuperar el control sobre la despesa energètica de casa esdevé prioritari per protegir l'economia familiar, fet que està impulsant l'aparició de tarifes pensades per oferir estabilitat i estalvi.
La resposta de proximitat davant la incertesa
En aquest moment, les comercialitzadores locals com Bassols Energia tenen un paper fonamental. Amb més d'un segle de trajectòria, aquesta companyia ha sabut interpretar el context actual per oferir un assessorament real que va més enllà d'un contracte elèctric convencional. En èpoques de tanta volatilitat, el coneixement és la millor eina per combatre la incertesa, i per això fomenten solucions perquè cada usuari sigui l'amo del seu propi consum.
L'eix d'aquesta estratègia és l'eina Eco, un assessor virtual que posa fi a la dificultat comú en la lectura de les factures de la llum. En comptes de llistes desmesurades de dades tècniques, Eco permet visualitzar el consum de forma molt intuïtiva. L'objectiu no és només gastar menys, sinó aprendre a gastar millor. Conèixer els nostres hàbits és el primer pas per protegir l'economia domèstica, detectant oportunitats d'estalvi que sovint passen per alt i optimitzant la factura sense perdre confort.
Eines per a una gestió domèstica intel·ligent
Aquesta plataforma s'estructura en tres eixos per ajudar el consumidor a ser més conscient de la seva despesa:
- Comparativa anual: permet veure com afecten les nostres rutines a la despesa mes a mes i identificar pics anòmals.
- Detall del consum: ajuda a saber si estem aprofitant realment les hores més econòmiques de la nostra tarifa.
- Perfil econòmic personalitzat: amb aquesta informació, decidir si cal canviar un electrodomèstic o ajustar la potència contractada es converteix en una decisió financera encertada i ja no en una simple intuïció.
El vehicle elèctric com a refugi econòmic
Mentre la llum busca estabilitzar-se, el transport pateix l'impacte més sever. El preu de la benzina ha pujat de forma constant per sobre dels 1,56 euros, però el dièsel és el més castigat, amb increments que han situat el litre gairebé als 2 euros. Davant d'aquest xoc energètic, un dels més importants de la història segons l'Agència Internacional de l'Energia, modificant els nostres hàbits de consum ens pot ajudar a estalviar de forma significativa.
Els conductors busquen ara, per sobre de tot, estabilitat econòmica. De fet, venda de vehicles electrificats va pujar un 62,5% al març, segons dades de l’ANFAC. I és que el preu de l’electricitat és menys volàtil que el del petroli i l'estalvi per quilòmetre és superior a llarg termini, donada la baixa dependència. Per a aquells que fan el pas, Bassols Energia ha creat una tarifa específica que simplifica tota la transició al cotxe elèctric.
Un futur econòmic sota control i sostenible
El Pla Mobilitat facilita tot el procés per fer el canvi a un cotxe elèctric. No només ofereix energia 100% verda i amb zero emissions de CO2, sinó que aprofita l’horari més econòmic per carregar el vehicle. D’aquesta manera, permet un estalvi directe, que implica conduir des de només 2 € cada 100 kms. Una aposta competitiva que permet aprofitar els teus hàbits de consum per estalviar, evitant les fluctuacions de les benzineres per garantir energia verda al millor preu.
Ens trobem en un punt històric on la inestabilitat geopolítica ens obliga a ser més previsors. Cada decisió sobre com consumim energia és clau per guanyar sobirania sobre les nostres despeses. Empreses amb fort arrelament local com Bassols Energia demostren que la millor defensa davant els conflictes globals és una gestió intel·ligent, propera i humana de l'energia que fem servir cada dia.
