Una empresa gironina guardonada en els PITA 2025, premis que distingeix els projectes més innovadors del sector agroalimentari i forestal
La 24a edició, amb 32 candidatures, premia l’empresa de Pedret i Marzà, Font Rovira Agrícola SL, i incorpora per primer cop la modalitat d’innovació social
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha lliurat aquest dilluns a la Llotja de Lleida el Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària 2025. Els guardons han reconegut iniciatives capdavanteres que impulsen la sostenibilitat i la competitivitat del sector agroalimentari a través de la innovació d'entre les 32 candidatures presentades en la 24a edició. El premi PITA d'enguany ha distingit projectes innovadors en quatre modalitats: empresa agrària, agroindústria, jove emprenedor/a innovador/a i innovació social, aquesta última incorporada com a novetat per reconèixer innovacions que promouen la integració laboral de col·lectius vulnerables, com persones amb discapacitat o en risc d'exclusió social.
En la modalitat d'empresa agrària el guardó ha estat per a l'empresa gironina, Font Rovira Agrícola, SL, per la transformació d’una explotació agrícola convencional cap a un model d'agricultura ecològica i regenerativa en cultius de vinya, olivera i cereals. Situada a l'Alt Empordà, a Pedret i Marzà, l'explotació familiar ha implementat pràctiques com la permacultura, el maneig holístic, les cobertes vegetals i el reg enterrat, millorant la qualitat del sòl, la biodiversitat i l'eficiència hídrica, alhora que es consolida com a espai de formació i divulgació de l'agricultura regenerativa.
En la modalitat d'agroindústria el primer premi ha estat per a Alcarràs Bioproductors SAT, pel desenvolupament d'un sistema cooperatiu de bioeconomia circular per a la valorització de dejeccions ramaderes. El projecte neix de la iniciativa conjunta de ramaders del municipi d'Alcarràs (Segrià), que han impulsat una Societat Agrària de Transformació (SAT) per gestionar de manera eficient les dejeccions generades per les seves explotacions de boví i porcí. La iniciativa inclou una planta de compostatge, una planta de biogàs i un biopolígon orientat a activitats vinculades a la bioeconomia circular, generant valor afegit al territori i fomentant la implicació directa dels ramaders en la gestió dels recursos.
En la modalitat jove emprenedor innovador el guardó ha recaigut en Ricard Rivera Pascual, impulsor del projecte Verd.cat, dedicat al cultiu i venda directa d'alvocats ecològics amb pràctiques d’agricultura regenerativa a les Terres de l'Ebre. La iniciativa aposta per un model de comercialització sense intermediaris, basat en la transparència, la proximitat i l'agricultura regenerativa, amb pràctiques que optimitzen l'ús de l’aigua i eliminen productes químics. El projecte també valora la formació agrària i el relleu generacional al sector. De fet, en Ricard Rivera Pascual s'ha format com a agricultor a l'Escola Agrària d'Amposta i ha gaudit de l'ajut a la primera instal·lació de joves agricultors i agricultores.
L'Associació Amisol, entitat de referència al Solsonès, ha estat premiada en la modalitat d'innovació social per la modernització de la seva serradora amb tecnologia avançada per a la fabricació de palets especials i altres productes de fusta, reforçant l'ocupació inclusiva. El projecte destaca per la seva contribució a la creació i consolidació de llocs de treball inclusius per a persones amb discapacitat, reforçant alhora la competitivitat industrial del territori.
Ordeig destaca la capacitat d'innovació del sector
Durant l'acte a la Llotja de Lleida, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha subratllat que "el premi PITA és una eina clau per reconèixer i distingir el talent, la innovació i la capacitat emprenedora del sector agroalimentari, i per valorar projectes que contribueixen de manera directa a la sostenibilitat i la competitivitat del país".
Convocat des de l'any 2001, el Premi PITA té com a objectiu valorar la incorporació d'innovacions que contribueixin a la competitivitat i la sostenibilitat del sector agroalimentari. Amb més de dues dècades de trajectòria, el guardó reconeix empreses i iniciatives amb esperit innovador que apliquen noves tecnologies, optimitzen processos productius i impulsen bones pràctiques que garanteixen beneficis econòmics, qualitat, ergonomia, seguretat i sostenibilitat.
En aquesta convocatòria, els primers premis han estat dotats amb 8.000 euros cadascun, mentre que les candidatures finalistes reben 4.000 euros cadascuna. El jurat ha estat format per representants del DARPA, del Departament d'Empresa i Treball, de la Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Lleida i de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).
