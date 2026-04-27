Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Parcel·les FiresLlúpol GironaChloe BibbyMossos positiusPasseig PalamósFestes de la Santa Creu
instagramlinkedin

El pont de maig impulsa un 15% les reserves als restaurants de Girona

És una de les destinacions on més creix la demanda per menjar fora durant aquests dies festius, segons les previsions de CoverManager

Un client a un restaurant, en una imatge d'arxiu. / R.G

Joel Lozano

Girona

Els restaurants de Girona encaren el pont de maig amb un increment notable de l’activitat. Les reserves han crescut un 15,7% respecte a la mitjana de la resta de l’any, segons les previsions de CoverManager, la plataforma de gestió de reserves i esdeveniments, que atribueix aquest augment a les escapades cap a destinacions de costa.

La dada situa Girona entre els territoris on més creix la demanda per menjar fora durant aquests dies. Només Màlaga, amb una pujada del 25,6%, registra un increment superior. Per darrere de Girona apareixen altres destinacions amb fort atractiu turístic com Alacant, amb un 9,6% més de reserves; Cadis, amb un 8,3%; i Biscaia, amb un 6,5%.

En el conjunt de l’Estat, les reserves als restaurants creixeran un 16% durant el pont, però l’increment de comensals serà encara més elevat, del 20%. La plataforma explica que aquests dies les reserves acostumen a ser per a grups més nombrosos, amb una mitjana de 3,41 persones per taula, per sobre dels 3,2 comensals habituals.

El calendari també hi juga un paper important. El pont de maig coincideix enguany amb el Dia de la Mare, una jornada que concentrarà gairebé el 30% del volum total de reserves del període. Tot i això, el moment de màxima demanda serà dissabte, amb el 32,4% de les reserves previstes, seguit de diumenge, coincidint amb la celebració familiar, segons recull Europa Press.

El comportament de Girona contrasta amb el de grans ciutats com Barcelona i Madrid, on les reserves baixen coincidint amb l’operació sortida. A Barcelona, la caiguda prevista és del 14,1%, mentre que a Madrid és del 8,9%. També registren descensos Saragossa, amb un 4,2% menys, i Sevilla, amb una baixada de l’1,6%. València és l’única gran ciutat que esquiva aquesta tendència, amb un increment del 3,8%, en part pel seu paper com a destinació de platja.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents