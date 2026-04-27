Quinze projectes opten als Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona 2026
Els premiats es donaran a conèixer el 29 de maig en un acte a la seu del col·legi.
El jurat dels Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona ha seleccionat un total de 15 projectes dels 77 que s'han presentat a la 28a edició dels guardons que, des de l'any 1997, organitza la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC). De les obres seleccionades, sis pertanyen a la categoria Arquitectures; quatre a la d'Interiors; tres a la Paisatges i dues a Efímers. En aquesta edició, el jurat ha estat format Stephen Bates com a president, i Beatriz Borque i Ramon Bosch com a vocals. Els premiats es desvetllaran el 29 de maig a l'acte públic que es farà a la seu del col·legi.
Les quinze obres seleccionades en l’actual edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona es poden veure del 4 de maig al 29 de juny a la sala d’exposicions Pia Almoina de la seu gironina del COAC. El muntatge expositiu el configuren panells de llum que mostren els projectes segons la seva categoria (arquitectures, interiors, efímers i paisatges) mitjançant una gran fotografia.
Aquesta exposició s’afegeix a la mostra itinerant a l’aire lliure que a partir del mateix 4 de maig s’instal·larà en els espais més emblemàtics de Banyoles (plaça Major), Figueres (plaça de l’Ajuntament), Girona (plaça Independència) i Olot (plaça 1 d’Octubre), i que es podrà veure fins el 28 de juny. Es tracta d’unes estructures efímeres on es reprodueixen els projectes seleccionats en aquesta edició.
