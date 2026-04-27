RCR Arquitectes rep el Premi Manel Xifra i Boada l'any en què Barcelona és la Capital Mundial de l'Arquitectura
L'IREC, centre de recerca energètica, i l'enginyera Elisenda Pagès completen els guardons
Aquest dimarts 28 d’abril l’estudi RCR Arquitectes rebrà el Premi Manel Xifra i Boada a la Transmissió del Coneixement Tècnic i Tecnològic. El guardó coincideix amb l’any en què Barcelona és la Capital Mundial de l’Arquitectura i, com a referents del seu sector, s’ha decidit premiar a aquest estudi d’arquitectes d’Olot que ha aconseguit situar la Garrotxa en el mapa de l’arquitectura global. Els premis són organitzats pel Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona i Comexi Group, amb la col·laboració de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Girona.
L’estudi RCR Arquitectes ha desenvolupat una trajectòria amb una projecció que supera àmpliament el seu entorn immediat. Els arquitectes Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta treballen junts a Olot des de 1988 i l’any 2017 van rebre el Premi Pritzker, considerat el Nobel de l’Arquitectura. La seva arquitectura - arrelada al paisatge, sensorial, construïda des del lloc - ha aixecat edificis a Europa, Amèrica i Àsia, sempre amb la Garrotxa com a brúixola i laboratori.
El jurat dels Premis Manel Xifra i Boada no els premia, però, per les seves obres, sinó pel que fan més enllà d’elles. A través de la Fundació RCR Bunka i de l’espai de recerca RCR LAB·A, l’estudi ha obert la reflexió arquitectònica a tothom: tallers de fotografia, dansa, filosofia i percepció de l’espai per a persones que potser mai no encarregaran un edifici, però que surten d’aquelles sessions mirant el món d’una altra manera.
El guardó arriba, a més, en l’any en què Barcelona és la Capital Mundial de l’Arquitectura i en què el Museu de la Garrotxa inaugura la primera exposició retrospectiva de l’estudi, que recull quatre dècades de treball i inspiració. RCR Arquitectes prendrà el relleu de Ferran Adrià, que l’any passat va ser el guanyador del Premi a la Transmissió del Coneixement Tècnic i Tecnològic.
L’IREC i l’enginyera Elisenda Pagès
El Premi al grup de recerca aplicada o centre tecnològic recau enguany en l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC). En un moment en què la transició energètica ha passat de ser un debat de laboratori a una urgència quotidiana, l’IREC representa exactament el que els premis volen reconèixer: coneixement que no es queda en un calaix.
En vint edicions cap dona havia rebut el Premi a la Millor Trajectòria Professional. Ara Elisenda Pagès Feliu trenca aquesta dinàmica. Enginyera Tècnica Industrial amb especialitat en electrònica, Pagès acumula trenta anys de trajectòria en el sector dels panells aïllants, liderant projectes de transformació industrial i innovació tecnològica en un àmbit tècnic on la presència femenina continua sent minoritària. El jurat ha valorat no només la qualitat del seu recorregut sinó la capacitat de fer-lo visible i referencial per a les generacions que venen.
L’acte d’entrega de la 21a edició dels premis serà el dimarts 28 d’abril a l’Auditori Josep Irla de Girona. Durant l’esdeveniment també es premiarà a estudiants de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona pels seus treballs de fi de grau.
