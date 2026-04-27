Ryanair preveu pujades de preu dels bitllets d'avió aquest estiu per la guerra de l'Iran
L’aerolínia, que va anunciar a l’octubre la retallada d’1,2 milions de seients als aeroports regionals per la pujada de taxes d’Aena, augura increments en les tarifes davant el retard de les compres.
Sara Ledo
Fa unes setmanes, el president de l’Associació de Línies Aèries (ALA), Javier Gándara, animava els consumidors a comprar els bitllets per a l’estiu "com més aviat millor" i anticipava una pujada dels preus a causa de l’encariment del querosè per la guerra de l’Iran. Ryanair, la principal aerolínia en nombre de vols a Espanya, ratifica aquesta tendència i augura una alça de les tarifes en els mesos de més demanda de vols.
"No soc Harry Potter, però si la gent retarda les reserves i hi ha menys capacitat per part de les aerolínies (a causa de cancel·lacions), els preus dels bitllets pujaran. Cal estar més a prop de les dates clau per fer prediccions. Juliol, agost i setembre són els mesos punta i encara som a l’abril. Encara no sabem què passarà, però la sensació és que els preus pujaran", ha assegurat el conseller delegat de Ryanair, Eddie Wilson. La companyia no facilita estimacions pròpies perquè no pot donar indicacions econòmiques abans de la presentació de resultats el pròxim 20 de maig.
I això malgrat que l’aerolínia manté una cobertura ('hedging') de preus del querosè del 80% "per als pròxims dotze mesos", de manera que només el 20% restant està exposat als preus del mercat. El que ha descartat el directiu és que hi hagi cancel·lacions de vols a curt termini, ja que l’aerolínia manté les seves previsions de programació per a la temporada que va d’abril a octubre i que impliquen 1,2 milions de seients menys que el 2025 a causa de la pujada de taxes d’Aena, com ja va avançar a la tardor.
"La visibilitat que tenim és fins a finals de maig i juny, però és veritat que alguns països estan més ben posicionats que d’altres. El Regne Unit va tancar les seves refineries i haurà d’importar (querosè); Espanya, en canvi, està molt ben posicionada. Però ningú no pot garantir res en aquest moment", ha advertit Wilson. "L’únic segur és que les tarifes dels aeroports pujaran i el trànsit de Ryanair baixarà", ha afegit.
La companyia podria anunciar a finals d’estiu una nova retallada de places, que afectaria per primera vegada tots els aeroports i no només els regionals a causa de la falta de capacitat de molts d’ells per créixer. "Hem afegit seients a Màlaga i Alacant, però som al final del procés perquè són aeroports que comencen a estar plens; Madrid també està ple per posar-hi més avions i Barcelona també, no veig on podríem anar", ha advertit Wilson.
Ryanair ha decidit convocar una roda de premsa aquest dilluns, el mateix dia que Aena reparteix dividends, per amenaçar el gestor aeroportuari amb una nova retallada de vols als aeroports regionals si manté la pujada de tarifes aeroportuàries i acusar el Govern espanyol de no fer res (l’Estat compta amb el 51% del capital d’Aena) més que embutxacar-se 834 milions d’euros en dividends. "Els aeroports regionals espanyols continuen estant infrautilitzats gairebé en un 70% i continuen perdent rutes, turistes i llocs de treball", ha afirmat.
