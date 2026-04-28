Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
El Foment Gironapresó Puig de les Bassescontaminació Gironacàsting Enredadosdesallotjaments GironahabitatgeVan der Poel GironaFestes de la Santa Creu
instagramlinkedin

Vida laboral i familiar

L'advocada Aida Casanova trenca el mite sobre els permisos de maternitat, paternitat i conciliació: "Gastar-ne un no et treu l'altre"

Molta gent confon aquests dos permisos, però la lletrada explica la diferència entre tots dos i quan és millor demanar-los

Carmen Tomàs

Aida Casanova, advocada especialitzada en família, violència de gènere i monoparentals, ha aclarit els dubtes sobre una de les confusions més freqüents entre els pares respecte a les dues mesures de conciliació familiar: les setmanes extres del permís de maternitat o paternitat i el permís parental de 8 setmanes. L'experta subratlla que "molta gent confon les 2 setmanes extres del permís de maternitat o paternitat amb el permís parental de 8 setmanes, però no són el mateix".

Segons explica la lletrada, la confusió es deu al fet que tots dos permisos es poden gaudir fins que el menor compleixi 8 anys. No obstant això, subratlla que hi ha diferències importants entre un permís i l'altre: "les 2 setmanes extres, 4 per a famílies monoparentals, sí que són retribuïdes" i, a més, el menor "ha d'haver nascut després del 2 d'agost de 2024". Sobre els qui van néixer abans d'aquesta data, Casanova ho resumeix amb una expressió contundent: "Els nascuts abans, doncs amb un pam de nas, ¿no?". També aclareix que aquest permís "el tenen els autònoms".

D'altra banda, hi ha el permís parental de 8 setmanes. Casanova apunta que "el pot demanar qualsevol treballador o funcionari que tingui un fill menor de 8 anys, però no és remunerat". Per això, insisteix que tots dos permisos són compatibles entre si: "Són permisos acumulables. Gastar-ne un no et treu l'altre".

Consells pràctics

L'advocada també ha llançat una recomanació molt pràctica sobre quan fer servir el permís parental de 8 setmanes i apunta que és millor "que no gastis el permís parental de 8 setmanes abans que el teu petit compleixi els 3 anys", aconsella. Tot i que apunta que "ja hi ha sentències que sí que estan reconeixent que es pagui", considera preferible demanar una excedència i reservar aquest permís per a més endavant.

El motiu, segons les seves paraules, és que a partir dels 3 anys "ja no podràs demanar una excedència per guarda legal per a qualsevol imprevist o necessitat de conciliació que tinguis". Això sí, per a qui pugui: les excedències no es paguen, mentre que les setmanes extres del permís de maternitat i paternitat sí.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents