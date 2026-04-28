Vida laboral i familiar
L'advocada Aida Casanova trenca el mite sobre els permisos de maternitat, paternitat i conciliació: "Gastar-ne un no et treu l'altre"
Molta gent confon aquests dos permisos, però la lletrada explica la diferència entre tots dos i quan és millor demanar-los
Carmen Tomàs
Aida Casanova, advocada especialitzada en família, violència de gènere i monoparentals, ha aclarit els dubtes sobre una de les confusions més freqüents entre els pares respecte a les dues mesures de conciliació familiar: les setmanes extres del permís de maternitat o paternitat i el permís parental de 8 setmanes. L'experta subratlla que "molta gent confon les 2 setmanes extres del permís de maternitat o paternitat amb el permís parental de 8 setmanes, però no són el mateix".
Segons explica la lletrada, la confusió es deu al fet que tots dos permisos es poden gaudir fins que el menor compleixi 8 anys. No obstant això, subratlla que hi ha diferències importants entre un permís i l'altre: "les 2 setmanes extres, 4 per a famílies monoparentals, sí que són retribuïdes" i, a més, el menor "ha d'haver nascut després del 2 d'agost de 2024". Sobre els qui van néixer abans d'aquesta data, Casanova ho resumeix amb una expressió contundent: "Els nascuts abans, doncs amb un pam de nas, ¿no?". També aclareix que aquest permís "el tenen els autònoms".
D'altra banda, hi ha el permís parental de 8 setmanes. Casanova apunta que "el pot demanar qualsevol treballador o funcionari que tingui un fill menor de 8 anys, però no és remunerat". Per això, insisteix que tots dos permisos són compatibles entre si: "Són permisos acumulables. Gastar-ne un no et treu l'altre".
Consells pràctics
L'advocada també ha llançat una recomanació molt pràctica sobre quan fer servir el permís parental de 8 setmanes i apunta que és millor "que no gastis el permís parental de 8 setmanes abans que el teu petit compleixi els 3 anys", aconsella. Tot i que apunta que "ja hi ha sentències que sí que estan reconeixent que es pagui", considera preferible demanar una excedència i reservar aquest permís per a més endavant.
El motiu, segons les seves paraules, és que a partir dels 3 anys "ja no podràs demanar una excedència per guarda legal per a qualsevol imprevist o necessitat de conciliació que tinguis". Això sí, per a qui pugui: les excedències no es paguen, mentre que les setmanes extres del permís de maternitat i paternitat sí.