Aquestes són les marques que més cotxes venen a Girona
Toyota, Hyundai i Dacia lideren les matriculacions de vehicles nous a Girona, seguint la tendència de l'any anterior
El primer trimestre del 2026 deixa Toyota, Hyundai i Dacia al capdavant de les matriculacions de vehicles nous a la província de Girona. La marca japonesa lidera el rànquing entre gener i març amb 390 unitats, seguida d’Hyundai, amb 328, i de Dacia, amb 304, segons les dades de les patronals Anfac, Faconauto i Ganvam. Per darrere, se situen Renault, amb 232 matriculacions; Seat, amb 209; Kia, amb 203, i Volkswagen, amb 201.
El rànquing del primer trimestre manté, per tant, un esquema força similar al del tancament del 2025, quan Hyundai va ser la marca amb més matriculacions a la província, amb 1.639 vehicles, per davant de Toyota, amb 1.394, i de Dacia, amb 1.177. Això dibuixa un mercat en què les grans firmes generalistes continuen concentrant bona part de les vendes, tant en l’inici del 2026 com en el balanç global de l’any passat.
En aquest començament d’any, entre les marques amb més pes al mercat gironí també hi destaquen Skoda, amb 158 matriculacions; Audi, amb 147; BMW, amb 137; Nissan, amb 133, i Mercedes, amb 124.
L’auge de les marques xineses
Ara bé, el primer trimestre també confirma una altra tendència que ja s’havia començat a veure al llarg del 2025: l’auge de les marques xineses. BYD ja és la tretzena marca amb més matriculacions a Girona, amb 117 vehicles, mentre que MG ocupa la catorzena posició, amb 104, i Omoda se situa just al darrere, amb 78. Jaecoo, per la seva banda, suma 38 unitats en tres mesos i continua ampliant presència al mercat gironí.
En conjunt, les marques d’origen o propietat xinesa han matriculat 379 vehicles a la província durant el primer trimestre del 2026, cosa que representa el 10,31% del mercat gironí. És a dir, més d’un de cada deu cotxes nous matriculats entre gener i març pertany a una d’aquestes firmes.
Aquestes marques han elevat les matriculacions un 54,7% a Girona en el primer trimestre, molt per sobre del creixement del conjunt del mercat, que se situa en el 15%. Dins d’aquest bloc, BYD es dispara un 178,6%, Omoda creix un 122,9% i Jaecoo un 58,3%, tot i que MG recula un 24,1%. En canvi, entre les marques que lideren les vendes a la província, els increments són molt més continguts: Toyota creix un 11,4%, Hyundai un 5,1%, Dacia un 23,1%, Renault un 24,1%, Seat un 30,6% i Kia un 2%. Volkswagen, amb un augment del 37,7%, és l’única de les firmes amb més volum que s’acosta més a aquest ritme.
El tancament del 2025 ja apuntava clarament en aquesta direcció. L’any passat, les marques xineses van matricular 1.297 vehicles a Girona, el doble que el 2024, quan se n’havien registrat 644, i van elevar la seva quota fins al 9,4% del mercat. Dins d’aquest grup, MG va ser la principal punta de llança, amb 594 matriculacions i un creixement del 36,2%, però el salt més intens el van protagonitzar BYD, que va tancar l’any amb 313 unitats i un augment del 226%; Omoda, amb 174 (+95,5%), i Jaecoo, amb 158 després de disparar-se un 731,6%.
Els motius
Des del sector, aquest avanç s’explica per una combinació de factors. Raúl Morales, director de comunicació de Faconauto, situa el preu com un dels principals motors d’aquesta entrada amb força al mercat espanyol. Segons explica, les marques xineses han detectat que el comprador és especialment sensible al cost final del vehicle i poc fidel a una sola ensenya, i han aprofitat aquest escenari per entrar amb ofertes competitives. A això, hi afegeix, s’hi suma una evolució tecnològica important en els últims anys i una forta inversió en màrqueting i comunicació, factors que han contribuït a millorar-ne la percepció entre els consumidors.
A peu de concessionari, aquesta tendència també es nota. Oriol Fortuny, responsable de la botiga del concessionari BYD Quadis de Fornells de la Selva, atribueix l’augment de l’interès a la visibilitat creixent de la marca i al boca-orella entre clients. “La publicitat que s’està fent és molt positiva” i “la gent que té un BYD ho comenta i cada vegada se’n veuen més”, assenyala. Segons defensa, una part de la barrera inicial que podien generar aquestes firmes s’ha anat trencant a mesura que el comprador veu el vehicle, el prova i en valora els acabats, l’equipament i les prestacions.
Subscriu-te per seguir llegint
