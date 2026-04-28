CCOO denuncia que la meitat dels treballadors han anat a la feina malalts durant l’últim any
Delegats del sindicat es concentren davant la seu de Pimec a Girona en el Dia internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball
Una cinquantena de delegats i delegades de CCOO, segons el sindicat, s’han concentrat aquest dimarts davant la seu de la patronal PIMEC a Girona per denunciar el que el sindicat defineix com a presentisme forçat: treballadors que van a la feina tot i estar malalts i necessitar una baixa mèdica. La protesta s’ha fet coincidint amb el Dia internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball, que aquest 2026 CCOO ha commemorat sota el lema "Tu també has anat a treballar malalta? Tenim el remei". Segons denuncia CCOO, la meitat dels treballadors han anat a treballar malalts durant l'últim any.
El sindicat ha volgut respondre així a les campanyes de les patronals que, segons denuncia, "qüestionen el dret a la baixa mèdica" i situen el focus en l’absentisme. CCOO defensa que el problema de fons no és un excés de baixes, sinó un model laboral que "emmalalteix" les persones treballadores i que, en molts casos, les empeny a continuar treballant encara que no estiguin en condicions de fer-ho.
Segons el balanç de salut laboral del 2025 elaborat pel sindicat, el 51,3% de les persones treballadores a Catalunya han anat a treballar malaltes durant l’últim any tot i necessitar una baixa mèdica. La situació s’agreuja en entorns amb una càrrega de treball molt elevada, on el percentatge de presentisme s’enfila fins al 86,7%. CCOO atribueix aquesta realitat a factors com la por a perdre la feina, la precarietat salarial i la manca de mesures efectives de conciliació.
Durant la concentració, la secretària general de CCOO a les comarques gironines, Diana Estudillo , ha defensat que el debat no s’hauria de centrar en l’absentisme, sinó en el presentisme. Estudillo ha posat com a exemple sectors com l’ensenyament i la sanitat, on aquesta situació, segons el sindicat, no és excepcional, sinó una mostra clara de la pressió que pateixen les plantilles.
CCOO sosté que el presentisme és una realitat sovint invisibilitzada que desmunta el discurs empresarial sobre les baixes mèdiques. Per al sindicat, el fet que molts treballadors evitin agafar la baixa quan la necessiten posa de manifest les mancances del mercat laboral i l’impacte que tenen determinades condicions de treball sobre la salut.
La protesta ha acabat amb una reivindicació del paper de les delegades i delegats de salut a les empreses. CCOO ha remarcat la importància de la seva tasca per detectar i fer visibles els factors laborals que poden perjudicar la salut de les persones treballadores i per reclamar entorns de treball més segurs i saludables.
