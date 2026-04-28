Els càmpings gironins i la Fundació Altem s’alien per facilitar la inserció laboral de persones amb discapacitat
L’acord vol crear oportunitats laborals en càmpings associats i contractar serveis del Centre Especial de Treball de la fundació
L’Associació de Càmpings de Girona i la Fundació Altem han acordat obrir una nova línia de col·laboració per afavorir la inclusió sociolaboral de persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat. L’acord preveu facilitar la incorporació de treballadors del Centre Especial de Treball d’Altem en diferents àmbits professionals del sector turístic, especialment als càmpings associats, així com promoure la contractació dels serveis empresarials que ofereix el mateix centre.
La col·laboració s'ha concretat durant una visita a la residència Les Acàcies, al Far d’Empordà, gestionada per la Fundació Altem. A la trobada hi han participat el president de l’Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra; membres de la junta de l’entitat; el president de la Fundació Altem, Manel Toro; el nou gerent de la fundació, Albert Rosa, i la gerent de l’associació, Montse Ruiz.
La Fundació Altem, amb seu principal a Figueres, treballa en l’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn mental. L’entitat té més de 50 anys de trajectòria i actualment atén més de 300 persones. Entre els seus serveis hi ha el Centre Especial de Treball, que presta serveis de jardineria, bugaderia, neteja, manipulats industrials i càtering, i el Servei d’Inserció Laboral, que ofereix orientació, formació i acompanyament en la recerca de feina a l’empresa ordinària.
Segons detallen en un comunicat, l’Alt Empordà tindrà un pes destacat en aquesta aliança, ja que concentra prop del 40% de les places de càmping de la demarcació de Girona. Aquest volum situa la comarca com un espai rellevant per vincular l’activitat turística amb projectes d’inserció laboral.
