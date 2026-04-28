Els preus de lloguer a la demarcació de Girona creixen un 2,6% el 2025 i se situen als 680,55 euros mensuals
Els API asseguren que els contractes s'han reduït un 10,8% en comparació amb el 2024
El Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària (API) de Girona assegura que els preus de lloguer a la demarcació de Girona han incrementat un 2,6% el 2025 en comparació amb l'any anterior. Segons expliquen els agents immobiliaris, el preu mitjà de lloguer són 680,55 euros mensuals. Els API justifiquen les xifres amb l'increment amb l'IPC, que ha incrementat el 2,3% anual a nivell estatal. Pel que fa al volum de contractes, els API asseguren que en tota la demarcació s'han signat 10.973 contractes al llarg del 2025 i això representa un 10,8% menys dels que es van firmar el 2024. De fet, a Girona lidera la caiguda de signatura de contractes i la mitjana catalana se situa al 8,9%.
L'observatori immobiliari, impulsat pels API de Girona, el Col·legi d'Administradors de Finques i el Gremi de Promotors i Constructors ha analitzat 35 municipis de la demarcació. Segons apunten els API, en 24 d'ells hi ha un creixement de preus per sota de l'IPC. En tretze casos s'ha registrat fins i tot una baixada en els preus
En el cas de Girona ciutat, els preus han crescut un 6,4% en comparació amb l'any 2024 i els preus se situen als 816 euros de mitjana. De tota manera, el municipi ha registrat una reculada en el nombre de contractes de lloguer signats. Ha caigut un 11,4% en comparació amb el 2024, tot i que la xifra arriba al 41,5% en comparació amb els contractes signats el 2021.
La caiguda més gran s'han produït a Figueres, on els contractes han baixat un 14,7% en un any. Els preus a la capital de l'Alt Empordà han crescut un 2,1% en un any i se situen sobre els 580,7 euros mensuals. A Olot, els preus han incrementat un 2,7%.
Per contra, a Tossa de Mar (Selva) és el municipi que ha registrat un increment més important dels preus de lloguer en l'últim any. Ha estat del 12,48% i s'ha tancat el 2025 amb 692,75 euros mensuals. A la mateixa comarca, Caldes de Malavella ha estat el municipi gironí amb una davallada més important dels preus (8,32%).
Des del col·legi d'API de Girona consideren que la situació en el mercat residencial és "cada vegada més adversa" i creuen que calen "mesures immediates i realistes". Els professionals creuen que cal una col·laboració real entre les administracions, els propietaris i els professionals del sector. Consideren que el coneixement del mercat i la capacitat per aportar seguretat jurídica podrà donar estabilitat a la situació.
En aquest sentit, creuen que els propietaris "necessiten seguretat jurídica". Per aconseguir-la aposten per l'estabilitat en la normativa i evitar "una pressió sancionadora excessiva" per facilitar que la gent posi més pisos al mercat de lloguer.
