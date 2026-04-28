Persones que viuen de lloguer des d'abans de 2015
Hisenda permet recuperar fins a 900 euros del lloguer en la declaració de la renda: la casella que molts obliden marcar
Es tracta d'una deducció estatal que va desaparèixer el 2015, però que es manté per a contractes anteriors si es compleixen certs requisits fixats per l'Agència Tributària
Marcos Rodríguez
La campanya de la renda torna a posar sobre la taula un dels dubtes més recurrents entre els contribuents: si el lloguer de l'habitatge habitual desgrava o no. Tot i que aquesta deducció estatal va desaparèixer fa més d'una dècada, el cert és que encara hi ha casos en què és possible recuperar part dels diners pagats. La clau és en un règim transitori que molts passen per alt quan revisen el seu esborrany.
Segons estableix l'Agència Tributària, la deducció per lloguer d'habitatge habitual continua vigent únicament per a qui va firmar el contracte abans de l'1 de gener de 2015 i, a més, ja es beneficiava d'aquesta ajuda fiscal abans d'aquesta data. No n'hi ha prou, per tant, amb viure de lloguer, sinó que és imprescindible complir tots els requisits per poder aplicar-la en la declaració.
Qui pot aplicar la deducció del lloguer
Aquest benefici fiscal es manté per a un grup concret de contribuents. En termes generals, poden aplicar-lo els qui:
- Van firmar el contracte de lloguer abans de 2015.
- Ja pagaven lloguer aleshores.
- Tenien dret a la deducció en exercicis anteriors.
Si es compleixen aquestes condicions, la normativa permet continuar aplicant la deducció encara que el contracte s'hagi prorrogat amb el pas dels anys.
Quants diners es poden recuperar
La deducció estatal permet desgravar el 10,05% de les quantitats pagades pel lloguer, amb una base màxima d'uns 9.040 euros anuals. A la pràctica, això es tradueix en una devolució que pot arribar fins a uns 900 euros l'any.
Ara bé, l'import depèn també del nivell d'ingressos. La deducció s'aplica íntegrament per a bases imposables inferiors a 17.707,20 euros i es redueix progressivament fins a desaparèixer a partir de 24.107,20 euros.
La casella que molts no revisen
Un dels errors més habituals és confiar plenament en l'esborrany de la renda. Tot i que Hisenda sol incorporar aquestes dades, no sempre apareixen automàticament, per la qual cosa convé revisar les caselles corresponents a la deducció pel lloguer.
Aquest pas és clau per no perdre un benefici fiscal que, en alguns casos, pot suposar diversos centenars d'euros.
Més enllà de l'Estat: altres deduccions autonòmiques
Fins i tot per a qui no es pot acollir al règim transitori, hi ha una altra via: les deduccions autonòmiques. Moltes comunitats mantenen ajudes pròpies al lloguer, amb requisits que varien en funció de l'edat, els ingressos o la situació familiar.
Aquestes deduccions funcionen de manera independent de l'estatal i es poden aplicar encara que el contracte sigui posterior a 2015.
En definitiva, revisar bé la declaració pot marcar la diferència. La normativa actual limita aquesta deducció a supòsits molt concrets, però continua sent una eina útil per a qui compleix les condicions. En un context de preus elevats del lloguer, aprofitar tots els avantatges fiscals disponibles és més rellevant que mai.
