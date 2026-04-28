La indústria del col·lagen i el magnesi factura més de 2.100 milions d'euros a Espanya
El sector, que creix entre un 6% i un 8% anual, s'adapta a les noves tendències de consum centrades en la prevenció de malalties i el benestar.
María Jesús Ibáñez
L’entrada de la multinacional Unilever com a nova propietària de Grüns, una empresa de suplements vitamínics i minerals que, en tot just dos anys i mig, ha registrat un creixement espectacular als Estats Units, evidencia la potència d’una indústria que fa un temps que creix de manera sostinguda, a raó del 6% al 8% anual, i que el 2025 va facturar més de 32 milions d’euros, amb un volum superior als 5 milions d’unitats venudes, segons dades de la consultora Nielsen. El recent cas de les gominoles verdes de Grüns, que es prenen com a snacks d’ingesta diària i que s’han popularitzat massivament al mercat nord-americà, són una mostra també de com està evolucionant un sector que ofereix formats cada vegada més innovadors i utilitza matèries primeres més saludables.
A principis d’aquest mil·lenni, per a la majoria dels ciutadans "el paradigma era tractar-se quan un queia malalt". "Però això ha canviat en aquestes dues dècades i ara està passant el contrari: la gent es cuida per no emmalaltir o per reduir el risc de contraure una malaltia", explica Mònica Gispert, presidenta de l’Associació Espanyola de Complements Alimentaris (Afepadi). Així, més enllà de fer exercici amb regularitat, seguir una alimentació saludable i mantenir uns hàbits de vida ordenats, cada vegada s’incorporen més complements com el magnesi, el col·lagen, les vitamines o la gelea reial, "que aporten un extra als ritmes actuals i complementen el que es considera una dieta normal", indica Gispert, per a qui l’auge que han experimentat aquests productes no és més que el reflex de la societat d’avui, preocupada per la salut mental i el descans, per envellir de manera saludable i per mantenir la millor imatge física.
"Els complements alimentaris, també coneguts com a complements nutricionals o nutracèutics, existeixen des de sempre. De fet, l’associació com a tal funciona des de l’any 1943, cosa que ja demostra que llavors ja hi havia una indústria dedicada a això", assenyala Gispert. El 2025, el sector va superar a Espanya els 2.100 milions d’euros de facturació, cosa que va suposar un creixement superior al 7% respecte al 2024. El canal de venda que més va créixer va ser el digital, amb un augment del 19%, segons explica la presidenta d’Afepadi. Aquest creixement ha contribuït a consolidar el país com el quart mercat de la Unió Europea que més ha crescut en l’últim lustre, per darrere Itàlia, Alemanya i França.
Cada cop més joves
"Espanya ja és un hub tant de fabricació de matèries primeres com de productes acabats", afegeix Gispert, a l’associació del qual pertanyen 155 empreses (de les 227 que s’estima que s’hi dediquen), que generen més de 15.000 llocs de treball directes. L’impuls del sector ha seduït, entre d’altres, grans companyies com Nestlé, que compta amb diverses marques al mercat, com Meritene, Solgar i Vital Protein, "destinades a consumidors específics i amb enfocaments diversos, com el de la salut, l’envelliment o la cura personal", indica Alberto Vega, director de Comunicació Corporativa de la firma a Espanya. "També s’hi estan dedicant empreses farmacèutiques, amb filials específiques de complements alimentaris que redueixen costos en compartir processos industrials amb la producció de medicaments, i després hi ha un grup important de companyies que són natives", afegeix la responsable d’Afepadi.
El perfil del consumidor és una dona d'entre 25 i 44 anys amb estudis superiors
"El nostre perfil de consumidor correspon a una dona d’entre 25 i 44 anys, amb estudis superiors i resident preferentment en municipis costaners o en àmbits urbans", assenyala Gispert. Amb tot, prossegueix, "el consumidor de complements inclou cada vegada més els joves, que pensen més en la seva qualitat de vida que les generacions anteriors". De fet, entre el 70% i el 80% dels adults espanyols han consumit complements l’últim any, un hàbit que respon a la "cultura de la prevenció, tot i que com passa amb qualsevol altre producte, tot és bo mentre no es cometi un abús", remarca Gispert.
Els complements alimentaris contenen fonts concentrades de nutrients o d’altres substàncies amb un efecte nutricional o fisiològic, en forma simple o combinada. "Som un sector que viu de la ciència, i que està subjecte a regulacions estrictes tant de la Unió Europea, com del Govern central, de les comunitats autònomes i de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició", indica Gispert.