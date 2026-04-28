L'economia gironina tanca el primer trimestre amb 54.200 desocupats i una taxa d'atur que s'enfila fins al 12,5%
La destrucció d'ocupació es concentra al sector serveis i en tan sols un trimestre perd 16.000 llocs de treball
Mal inici d'any per a l'economia gironina. La demarcació tanca el primer trimestre del 2026 amb 54.200 desocupats i una taxa d'atur que s'enfila més de dos punts i arriba al 12,5%. La xifra d'aturats és la més alta d'ençà del segon trimestre del 2021. Segons recull l'Enquesta de Població Activa (EPA), la destrucció d'ocupació s'ha concentrat sobretot al sector serveis, perquè només en tres mesos ha perdut fins a 16.000 llocs de treball. La construcció també ha anat de baixa, però per contra, tant la indústria com l'agricultura han guanyat treballadors. Entre aquests dos sectors, però, no en fan prou per compensar la pèrdua dels altres. En comparació amb el desembre de l'any passat, a les comarques gironines ara hi ha 4.800 ocupats menys.
L'última enquesta, que aquest dimarts ha fet pública l'Institut Nacional d'Estadística (INE), evidencia que l'economia gironina es refreda i deixa enrere els rècords assolits durant el tercer trimestre de l'any passat (en què es va arribar als 411.100 ocupats i el setembre es va tancar amb 26.600 aturats). Com ja va passar a finals del 2025, entre gener i març no tan sols s'ha continuat destruint ocupació, sinó que la xifra de desocupats també ha anat a l'alça.
A les comarques gironines, el primer trimestre del 2026 deixa 54.200 desocupats i una taxa d'atur que s'enfila fins al 12,5%. La diferència amb el desembre és significativa. Perquè durant aquests tres mesos la demarcació ha sumat 10.900 persones més que busquen feina i la taxa d'atur ha pujat més de dos punts. A finals del 2025, era del 10,13%.
De fet, per trobar un percentatge similar cal remuntar-se fins al primer trimestre del 2024 (en què va situar-se al 12,47%). Però si en comptes de posar el focus damunt la taxa, aquest es posa en el global d'aturats, cal anar encara més enrere per trobar una xifra similar. Perquè els 52.400 desocupats que hi ha ara a les comarques gironines són la xifra més alta d'aturats que s'ha registrat d'ençà del segon trimestre del 2021 (quan arran dels estralls de la covid es va arribar als 59.200).
Segons recull l'EPA, a finals de març hi havia 379.800 ocupats a les comarques gironines. Al desembre, la xifra se situava en 384.600. I això, traslladat en percentatges, suposa que la taxa d'ocupació hagi reculat lleugerament (passant del 54,35% al 53,47%).
Sobretot, a l'hostaleria i el comerç
Per sectors, el de serveis -que inclou l'hostaleria i el comerç- és on més s'ha viscut la sotragada. Perquè dels 278.000 treballadors que tenia al desembre, ara s'ha reculat fins als 262.000. És a dir, que en tan sols tres mesos s'han destruït 16.000 llocs de feina. En paral·lel, si bé de manera no tan acusada, la construcció també tanca aquest primer trimestre del 2026 a la baixa (passant dels 32.200 treballadors als 30.100).
La situació, però, no es reprodueix a la resta de sectors. Perquè tant la indústria com l'agricultura tanquen el primer trimestre del 2026 creant ocupació. De fet, la indústria ha estat el principal motor de creació d'ocupació a les comarques gironines entre gener i març, perquè arriba a sumar fins a 11.700 treballadors (passant dels 70.600 als 82.300). L'agricultura, al seu torn, en guanya 1.600 (de 3.800 als 5.400).
Tot i això, però, la suma dels dos és insuficient per decantar la balança. Perquè entre tots dos no arriben a eixugar la destrucció d'ocupació als serveis i a la construcció.
Catalunya supera el 10% d’aturats per primer cop en tres anys
Catalunya supera el 10% d’aturats per primer cop en tres anys i assoleix un total de 435.600 persones sense feina, segons l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). En total, Catalunya ha començat l’any un 24% més d’aturats que el trimestre anterior i un 15,7% més que l’any passat. Són d’increments que no es veien des del 2009, en el primer cas, i des del 2021 en el segon. La taxa d’atur ha crescut 1,88 punts amb relació al trimestre anterior i s’ha tornat a situar en el doble dígit després d’onze trimestres. L’indicador se situa 1,21 punts per sobre de la dada de fa un any (8,91%).
L’estadística mostra un augment trimestral de prop de 2 punts, l’increment més pronunciat en un primer trimestre des del 2009. La taxa de desocupació no s’havia situat per sobre del 10% des del primer trimestre del 2023. L’indicador arrossegava dos mesos pla amb increments molt lleugers que no superaven la dècima i ha experimentat un canvi de tendència en aquest primer trimestre del 2026.
La taxa d’atur ha crescut interanualment més entre els homes, que han incrementat l’indicador de desocupació en 1,75 punts, mentre que l’augment del de les dones ha sigut del 0,63%. En la comparativa amb el darrer trimestre, però, les treballadores en surten més mal parades amb una alça del 2,51% de l’atur, més del doble de l’augment d’1,33 punts dels seus companys homes.
En total, la taxa d’atur s’ha mantingut per sota del 10% entre els homes amb un 9,52%. Entre les dones, la desocupació s’ha elevat fins al 10,79%, amb una bretxa de més d’1,2 punts entre tots dos sexes. En tots dos casos, és la dada més alta en un primer trimestre en els últims dos anys.
Per edats, l’increment respecte al primer trimestre del 2025 s’ha notat especialment en la franja central d’entre 25 a 54 anys, que han passat del 8,11% al 9,78%. En canvi, s’ha reduït la taxa d’atur juvenil, que ha passat del 20,44% al 19,31% en un any. En la comparativa trimestral, però, la desocupació entre els menors de 25 anys sí que ha crescut, ja que a finals del 2025 se situava en el 16,9%.
Els aturats han notat un increment destacat amb 84.400 desocupats més que el trimestre anterior, un increment del 24,03%. Es tracta d’unes magnituds que no es veien des del 2009, quan hi va haver un augment del 37,78%. De la mateixa manera, l’increment també ha sigut destacat en els últims dotze mesos, amb 59.200 aturats més, un 15,73%. En aquest cas, el percentatge d’increment és el més alt des del primer trimestre del 2021, quan es va registrar un augment de l’atur del 25%.
L’únic sector que ha experimentat un descens dels aturats és la construcció amb una caiguda del 25,14% respecte al primer trimestre del 2025. L’agricultura és el que més ha incrementat el total de desocupats amb un 176% més. També registra un augment destacat la indústria (+77,8%) i els serveis (+22,07%). En comparació amb el trimestre anterior, el sector que més incrementa l’atur és l’agricultura (+81,4%).
D’altra banda, l’ocupació s’ha reduït un 1,18% en comparació amb el període entre octubre i desembre, més del doble que l’any anterior (-0,16%) amb 46.200 feines menys.
En el període entre gener i març, doncs, la dada total d’afiliats a la Seguretat Social ha baixat dels 3,9 milions per primer cop en tres trimestres i ha començat l’exercici amb 3.867.000 treballadors. Malgrat tot, la dada continua sent de rècord i se situa en màxims per un primer trimestre de la sèrie històrica, que es remunta al 2002.
En la comparativa anual, sí que hi ha hagut creixement de l’ocupació, amb 17.000 feines més, un 0,44% d’increment respecte al primer trimestre del 2024. Tot i que es manté el creixement interanual, es tracta de l’increment més moderat en un primer trimestre des del 2021, any fortament marcat per les restriccions per la pandèmia de la covid.
Per sectors, l’ocupació s’ha ressentit especialment al sector serveis, on s’ha reduït un 3,12% en comparació amb el trimestre anterior, marcat per les contractacions de la temporada de Nadal. La reducció també s’ha notat en comparació amb el gener-març del 2025, amb un 3,05% menys d’ocupats en el sector serveis, el que dona feina a més persones a Catalunya de llarg amb 2,85 milions d’ocupats.
Pel que fa a la durada dels contractes, la taxa de temporalitat s’ha situat en l’11,6%, experimentant una reducció de més de dos punts respecte al primer trimestre del 2025. En total, a Catalunya hi havia 384.100 assalariats amb contracte temporal entre gener i març d’aquest any.
