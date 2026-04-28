Més de 600 inscrits i 1.400 entrevistes laborals a la fira TreballemGi de Blanes
L’esdeveniment ha comptat amb la participació 56 empreses i institucions i s’han superat les 332 ofertes de feina i els 2.653 llocs de treball
La Ciutat Esportiva de Blanes ha acollit aquest dimarts la 19a edició de la fira d’ocupació TreballemGi, amb més de 600 persones inscrites, 56 empreses i institucions participants i més de 1.400 entrevistes laborals fetes durant el matí. L’esdeveniment ha ofert 332 ofertes de feina, vinculades a 2.653 llocs de treball.
La fira, organitzada per la Cambra de Comerç de Girona i l’Ajuntament de Blanes, s’ha celebrat en format híbrid. La part presencial ha obert portes a les deu del matí i ha tancat a les dues del migdia, mentre que la plataforma en línia està activa de vuit del matí a sis de la tarda. A través d’aquest espai digital, les persones inscrites han pogut consultar les ofertes disponibles i presentar la seva candidatura.
Les empreses participants han pogut recollir currículums, fer un primer contacte amb els candidats i mantenir entrevistes als estands instal·lats a la Ciutat Esportiva. Hi han participat companyies de sectors com l’hostaleria i el turisme, la indústria, el comerç, la salut i la selecció de personal. Entre les empreses assistents hi havia Bioiberica, Best Hotels, Camiral Golf & Wellness, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Eurofirms o Frit Ravich, entre d'altres.
Abans de l’obertura al públic s’ha fet la inauguració oficial, amb la presència de representants de la Cambra de Comerç de Girona, la Generalitat i l’Ajuntament de Blanes. Hi han assistit Pepita Perich, presidenta de l’àrea de formació de la Cambra de Comerç de Girona; Pau Rich, director dels Serveis Territorials d’Empresa i Treball; Jordi Martin, director dels Serveis Territorials d’Economia i Finances, i Jordi Hernández, alcalde de Blanes, entre altres representants institucionals.
TreballemGi va néixer el 2018 com una fira d’ocupació juvenil, però posteriorment es va obrir a persones de totes les edats arran de l’augment de la demanda laboral entre majors de 30 anys. Des de la primera edició, s’ha celebrat en diferents municipis de les comarques gironines, com Girona, Figueres i Blanes.
- Milers de persones fan cua a la Devesa per participar al macrocàsting d'«Enredados»
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- Juanma Lorente, advocat laboralista: «Si compleixes aquests requisits, la Seguretat Social et deu molts diners»
- Desallotgen per emergència el bloc ocupat de la ronda Ferran Puig de Girona
- Mor un home de 33 anys electrocutat mentre descarregava un camió grua a Roses
- Tanca la Fonda d’El Foment de Girona per 'la manca de personal
- Per què molts carrers de Girona han quedat col·lapsats de trànsit?
- Un dels actuals monstres del ciclisme és a Girona entrenant