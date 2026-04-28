La patronal gironina dels autobusos preveu un impacte "directe i significatiu" pel conflicte entre docents i Educació
Asetrans demana a les parts que el diàleg "s'imposi en el menor temps possible" per evitar "perjudicis"
La patronal del transport discrecional de viatgers en autobús a la província de Girona, Asetrans-Girona, ha mostrat "preocupació" per l'impacte "directe i significatiu" que el conflicte entre docents i el Departament d'Educació li pot ocasionar. L'organització alerta que la suspensió i reducció de sortides, excursions i viatges escolars afecta el sector de les colònies escolars i sortides culturals escolars, però també el seu, especialment en el segment discrecional. Així, preveu una disminució de l'activitat especialment entre el març i el juny, "tradicionalment clau per al sector". La patronal alerta del "desequilibri econòmic" que patiran les empreses, que hauran d'assumir les despeses estructurals tot i la "davallada d'activitat".
Segons Asetrans, moltes d'aquestes empreses són petites i mitjanes i una altra conseqüència de la situació, afirma la patronal, és que les anul·lacions que hi pugui haver comporten "no haver pogut atendre altres clients i reservar uns recursos que queden sense servei".
Així, la patronal remarca que "tot i respectar la legitimitat de les reivindicacions laborals" del professorat, "és necessari tenir en compte els efectes col·laterals" que aquestes situacions generen sobre sectors econòmics vinculats directament a l'activitat educativa.
Finalment, l'associació expressa el desig que el diàleg entre les parts implicades "s'imposi en el menor temps possible", tot evitant "perjudicis" tant per al sistema educatiu "com per al conjunt de l'activitat econòmica que gira al seu voltant".
