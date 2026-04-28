El propietari d'Estrella Galicia entra a la cervesera gironina BdeGust
La marca de de cervesa artesana de Caldes de Malavella destaca per un producte ecològic Km0 i pel seu component social
O.P. / M.R.
Corporación Hijos de Rivera, propietari de la cervesa Estrella Galicia, ha incorporat BdeGust, una cervesera artesana nascuda a les comarques gironines el 2019 que combina la producció de cervesa artesana premium amb projectes socials
El comunicat de la companyia corunyesa apunta que entra en el projecte, però sense donar detalls de quina part de l'accionariat controla. Afegeix que el seu objectiu és aportar recursos per accelerar-ne el creixement i ampliar-ne la capacitat d’impacte social, a més de generar sinergies amb l’ecosistema de cerveses artesanes de la firma gallega.
BdeGust, amb seu a Caldes de Malavella i fundada per Blanca Costa i Luis Bori, s’ha consolidat en els darrers anys en el segment premium, amb presència en restaurants amb estrella Michelin i hotels de cinc estrelles. El seu catàleg inclou referències com lager, blat sense gluten, Hazy IPA o Pastry Stout, elaborades amb ingredients ecològics i de collita pròpia.
A principis d'any van presentar la seva última novetat al Fòrum Gastronòmic de Girona: la BdeGust lager XL. Igual que les altres cerveses de la firma, aquesta edició, amb maltes caramel i aromes de llúpol Cascade, és ecològica, vegana i elaborada amb ingredients de KM-0 i collita pròpia de BdeGust.
Francisco Ucha, director general de Corporación Hijos de Rivera, va destacar que “BdeGust està perfectament alineada” amb els valors de la companyia i va subratllar que representa “com l’excel·lència en el producte pot anar de la mà d’un impacte positiu real en la societat”.
Ucha va afegir que totes dues companyies comparteixen “una mateixa manera d’entendre el paper com a empresa, profundament vinculada al territori i compromesa amb les persones”, i va avançar que l’objectiu és “multiplicar junts la seva capacitat d’impacte social”.
BdeGust col·labora des de fa anys amb la Fundació Els Joncs, de Sarrià de Ter, generant oportunitats d’ocupació i formació per a col·lectius vulnerables, dins d’un model que integra sostenibilitat i compromís social.
